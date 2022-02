Marruecos/Argelia.- Argelia promete garantizar la seguridad de todas sus regiones tras el "acto criminal" de Marruecos

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El ministro del Interior de Argelia, Kamal Beldjud, ha asegurado que su Gobierno trabaja ya para garantizar la seguridad de todas las regiones del país tras la reciente muerte de tres camioneros en el Sáhara Occidental, un "acto criminal" del que Argel ha responsabilizado directamente a las fuerzas marroquíes.



"Trabajamos para garantizar la seguridad de todas las regiones del país", ha dicho Beldjud, en declaraciones a los medios durante una reunión con autoridades de Mauritania centrada en temas fronterizos y en la que ha vuelto a tratarse el ataque contra los tres camioneros, ocurrido el 1 de noviembre.



Por su parte, el ministro del Interior mauritano, Mohamed Salem Ould Merzoug, se ha comprometido en nombre de su Gobierno a trabajar en favor de la "buena vecindad", recordando las relaciones "históricas" que unen a Argelia y Mauritania, "dos pueblos hermanos", informa la agencia de noticias argelina APS.



Esta buena sintonía se traducirá en una comisión de seguridad conjunta, que "propondrá medidas" para garantizar la estabilidad y la integridad de los dos países, según el titular de Interior argelino. Beldjud espera que ayude a contener cualquier amenaza, "en particular en la franja fronteriza".



Los camioneros abatidos volvían precisamente de Nuakchot, capital de Mauritania, cuando presuntamente sufrieron los ataques de Marruecos. Argel defendió entonces que realizaban un trayecto comercial rutinario y prometió que el incidente no quedaría impune, si bien no ha dado más detalles a este respecto.



Argelia ya rompió relaciones diplomáticas con Marruecos en agosto, alegando un cúmulo de circunstancias entre las que citó la falta de avances en la resolución de la disputa abierta por el Sáhara Occidental.