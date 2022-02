Malí.- Afines a la junta militar rechazan las sanciones impuestas a Malí por la CEDEAO

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El entorno de la junta militar que gobierna Malí desde el golpe de Estado del 24 de mayo ha rechazado este lunes las sanciones anunciadas el domingo por la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) ante la negativa de los golpistas a organizar elecciones antes del 27 de febrero de 2022.



La propia junta militar no ha reaccionado a las sanciones, pero sí lo ha hecho el Frente para la Emergencia y la Renovación (Fer-Malí), una organización creada para apoyar a las autoridades golpistas, a través de su presidente, Sory Ibrahima Traoré.



"Las sanciones nunca son algo bueno, especialmente contra los líderes de un país en una situación desesperada como Malí. A día de hoy es obvio que Malí no puede organizar unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el 27 de febrero de 2022", ha indicado Traoré en declaraciones recogidas por la emisora RFI.



Traoré ha planteado así "reunirnos en torno a una mesa para analizar las condiciones para celebrar unas elecciones que conducirán Malí a un período más estable y mejor".



El motivo principal para la imposibilidad de celebrar estas elecciones es el de la seguridad, según Traoré: "Malí tiene al menos tres cuartas partes del territorio que está casi completamente fuera del control del Estado central".



Por otra parte, el Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP) del primer ministro, Choguel Maiga, ha reiterado que el país "está invadido por la inseguridad" y esta inseguridad "ha sido creada por Francia", en palabras del portavoz del M5 Jeamille Bittar citadas por RFI.



"La comunidad internacional, especialmente la CEDEAO, hoy no está en condiciones de dictarnos (...) creo que la comunidad internacional debe ayudarnos, en lugar de lanzar amenazas y presiones para desestabilizar aún más a nuestro país. No lo necesitamos", ha argumentado Bittar.



Las autoridades de transición instauradas tras el golpe de Estado de 2020 liderado por el coronel Assimi Goita tras semanas de movilizaciones se comprometieron a celebrar elecciones en febrero de 2022, pero tras la asonada de mayo dirigida también por Goita ese compromiso se ha visto cuestionado.