Líder de Nicaragua responde a críticas de Biden sobre elecciones

(Bloomberg) -- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, llamó a sus oponentes “demonios” y “terroristas” el domingo a medida que avanzaba la votación en una elección que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, denunció como una farsa.

Con siete de los rivales de Ortega en la cárcel o bajo arresto domiciliario, y con los monitores internacionales excluidos, se espera que el exguerrillero de 75 años gane un cuarto período presidencial consecutivo de 5 años.

Hasta las 11 p.m. hora local no se habían reportado resultados.

Estados Unidos, el Parlamento Europeo y Human Rights Watch dijeron que la votación era fraudulenta. En un comunicado el domingo, Biden calificó la elección de “pantomima que no fue ni libre ni justa” y dijo que EE.UU. usará herramientas diplomáticas y económicas para responsabilizar a Ortega por los abusos.

Había más candidatos en la boleta electoral, pero de partidos políticos pequeños con bajo nivel de apoyo.

En el período previo a la votación, las fuerzas de seguridad nicaragüenses detuvieron a políticos, periodistas y líderes de la sociedad civil en virtud de una draconiana ley “antitraición” aprobada en diciembre. El domingo, se realizaron marchas contra la elección de Ortega en toda Costa Rica, donde muchos de sus críticos se han refugiado. El número de nicaragüenses que huye a EE.UU. también ha aumentado.

El domingo durante un discurso, Ortega defendió las detenciones y acusó a EE.UU. y sus aliados de conspirar para derrocar a su Gobierno.

Ortega aseveró que como nicaragüenses tienen el derecho a juzgar a los terroristas y defender la paz. “Aunque se vistan como se vistan, son demonios que no quieren paz, ni tranquilidad para nuestro país”.

Desde Suecia a Costa Rica

El senador demócrata Bob Menendez, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., emitió un comunicado la semana pasada rechazando las “elecciones simuladas” en Nicaragua, el que fue firmado por representantes de otros 14 Gobiernos, desde Suecia hasta Costa Rica, así como por el Parlamento Europeo.

La Casa Blanca discutirá imponer sanciones después de la votación y se espera que Biden firme la ley Renacer, que requiere un mayor monitoreo de inteligencia de Nicaragua y una revisión de la participación de la nación en el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.

Ortega asumió el poder por primera vez en la década de 1980 y ha estado en el cargo de manera continua desde 2007, lo que lo convierte en uno de los presidentes con más años de servicio en el mundo. Después de décadas de Gobierno, Ortega enfrentó protestas masivas en 2018, provocadas por cambios propuestos al sistema de seguridad social. La violenta represión que siguió convirtió al país de Gobierno autoritario en uno más cercano a una dictadura propiamente tal.

Hasta hace poco, Nicaragua no era una fuente importante de migración a EE.UU. en comparación con vecinos como El Salvador, Guatemala y Honduras. Pero la patrulla fronteriza y de aduanas de EE.UU. detuvo a un récord de 50.700 nicaragüenses en el año fiscal 2021, un aumento del 280% con respecto a 2019 y muy por encima de los recuentos históricos por debajo de los 2.000.

Nota Original:Nicaragua Leader Ortega Hits Back During Vote Slammed by Biden

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.