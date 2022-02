Latinoamérica.- Extenda ve en Latinoamérica "un mercado estratégico" para la industria auxiliar de la agricultura andaluza

08-11-2021 Encuentro comercial digital con Chile organizado por Extenda POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA



08-11-2021



Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha organizado cuatro encuentros comerciales digitales entre el 18 de octubre y el 12 de noviembre con mercado objetivo Latinoamérica, para doce empresas andaluzas de la industria auxiliar de la agricultura, con el fin de reforzar su internacionalización en un área estratégica para el sector que supone "un nicho de oportunidades" para las entidades andaluzas.



Según ha explicado la Junta de Andalucía en un comunicado, el objetivo es fomentar el acceso de productos y servicios andaluces en los mercados de Perú, Colombia, Chile y Brasil, así como reforzar la presencia de aquellas empresas que ya se han abierto a estos países.



Asimismo, estos encuentros son "el marco idóneo" para detectar las oportunidades de negocio que ofrecen estos destinos a las firmas andaluzas de productos y servicios vinculados al sector agroalimentario.



Según los datos de Extenda, Perú está experimentando "un boom agroexportador" que aumentará las hectáreas de cultivo y la demanda de productos alimenticios con mayor valor añadido, por lo que cada vez se demandará más tecnología y servicios asimilados a la industria auxiliar de la agricultura. En Chile ya existen "amplios" campos agrícolas que cada vez exigen tecnología más avanzada para mejorar la calidad de sus cultivos.



Por otro lado, se encuentran Colombia y Brasil. El primero de ellos, cuenta con un "terreno amplio" dedicado a la agricultura, para el que el gobierno colombiano ha trazado una estrategia de atracción de inversión extranjera. En Brasil, como tercer mayor productor de productos agrícolas del mundo, se demandan productos y servicios para la reducción del impacto medioambiental de la producción, así como innovaciones relacionadas con la industria 4.0.



Extenda ha desarrollado dos misiones directas, la primera de ellas, a Perú, en la que han participado cuatro empresas andaluzas, y una segunda a Chile, en la que siete compañías andaluzas han mantenido 44 encuentros con 40 agentes chilenos. Además, desde el pasado 2 de noviembre y hasta el día 12, se están llevando a cabo otras dos misiones, a Brasil y Colombia, respectivamente, que cuentan con la participación de cuatro firmas andaluzas cada una.



El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha destacado que "se trata de una oportunidad inmejorable para que las empresas andaluzas del sector de la industria auxiliar de la agricultura pongan en valor su 'know how' en un sector en el que han demostrado ser un referente tecnológico, con el fin de ganar posiciones y establecer nuevas alianzas que ayuden al desarrollo de la agroindustria de América del Sur".



Bernal ha apuntado que "el sector agroindustrial de estos mercados necesita contar con sistemas y tecnología de primer nivel, que renueven y mejoren la producción agrícola". En relación con la misión a Perú, ha señalado que "se encuentra en plena expansión de sus exportaciones agrarias, con un alza del 8,9% en el primer trimestre de 2021"



En cuanto al encuentro con Chile, ha resaltado que "se trata de un país abierto a la incorporación de nueva tecnología agrícola, con una fuerte distribución de insumos importados, por lo que igualmente es un área de crecimiento".



Sobre las misiones virtuales a Colombia y Brasil, Bernal ha remarcado que "son dos de los siete países establecidos como despensa alimentaria global y se calcula que en los próximos 30 años los países en desarrollo necesitarán otros 120 millones de hectáreas para cultivos para una población de aproximadamente 9.000 millones de habitantes", por lo que "necesitarán de los mejores avances de la industria".



EMPRESAS ANDALUZAS EN LATINOAMÉRICA



Extenda ha impulsado la presencia de siete empresas andaluzas en el mercado chileno. Las firmas conectadas 'online' procedían de Almería (Hispatec, IDM, Ritec-Hidro, Quelagrow Ibérica e Inagroup Biotech), Granada (Mafa Vegetal Ecobiology) y Málaga (Quimsa ITW).



Cuatro de estas compañías participaron del encuentro comercial digital para la industria auxiliar de la agricultura enfocado a Perú. Se trata de las almerienses Hispatec, Ritec-Hidro e Inagroup Biotech; así como la granadina Mafa Vegetal Ecobiology.



Dos de las citadas compañías almerienses se han incorporado a la misión que se está desarrollando con mercado objetivo Colombia, en concreto, Hispatec e Inagroup Biotech, a las que se han sumado la sevillana Interoliva y la malagueña Seragro Integral.



Las compañías que están participando en el encuentro digital con destino Brasil son Hispatec, que se une a otras dos firmas de la provincia, Grupo Kimitec y Ritec, así como a la sevillana Lama Sistemas de Filtrado.



La organización de estas acciones será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea a través del Programa Operativo Feder de Andalucía 2014-2020, dotado con una contribución comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.



PERÚ, UN MERCADO EN EXPANSIÓN



Perú destaca por el crecimiento continuado de su economía en la última década, que se mantendrá en un 3,8% para 2021, según la proyección de Banco Mundial. El sector agrícola muestra un gran dinamismo, con un "boom" agroexportador, que conllevará un aumento de hectáreas de cultivo, por lo que su sector agroindustrial necesita contar con tecnología de primer nivel.



Las empresas andaluzas encontrarán un nicho de oportunidad, como técnicas y equipos de riego, diseño y equipamiento de invernaderos, maquinaria agrícola y de manipulación (como clasificadores de frutas y hortalizas o para la elaboración de aceites), fertilizantes y otros servicios relacionados con la seguridad alimentaria.



Por su parte, Chile se sitúa junto con Uruguay entre los países con mayor PIB per Cápita del continente. La orientación de su sector agrícola hacia el comercio exterior y su entrada en mercados competitivos y con "fuertes" regulaciones, como el europeo o el estadounidense, ha ampliado sus requerimientos en el ámbito de la industria auxiliar de la agricultura, lo que ha facilitado la entrada al país de tecnología extranjera.



Si bien el acceso directo a este destino a través de las empresas hortofrutícolas es más limitado, en Chile hay una serie de distribuidores de insumos agrícolas "muy fuertes" que abastecen el mercado, tanto como distribuidores generalistas, como especializados, que sí proponen opciones para las empresas andaluzas que deben presentar una oferta "muy competitiva".



Asimismo, Colombia, quinto país exportador agrícola de Hispanoamérica, cuenta con un sector agroindustrial con ventajas para las empresas andaluzas, sobre todo, por su vasto territorio, con más de 40 millones de hectáreas disponibles para actividades productivas.



Actualmente solo utiliza el 19% de estas, por lo que el gobierno de Colombia ha definido una estrategia para atraer inversión extranjera que permita aprovechar las cerca de 32 millones de hectáreas restantes y tecnificar la producción con valor añadido, una puerta de entrada al mercado colombiano para las firmas andaluzas.



BRASIL, POTENCIA EXPORTADORA



Brasil es el tercer mayor productor de productos agrícolas del mundo y la segunda potencia exportadora. Con 8,5 millones de kilómetros cuadrados de superficie, se estima que posee actualmente el 10% de las tierras cultivables mundiales, por lo que la agroindustria es uno de los principales sectores estratégicos de la economía brasileña, sumando casi el 30% de su PIB.



Con estas dimensiones, existen interesantes oportunidades de negocio para empresas de tecnología agrícola que ofrezcan productos o servicios para la reducción del impacto medioambiental de la producción agrícola, que condensa el Programa Agricultura de Bajo Carbono del Ministerio de Agricultura Brasileño, así como para compañías que ofrezcan soluciones para la agricultura 4.0.