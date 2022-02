08-11-2021 Irene Rosales zanja la polémica de su 'falsa' boda con Kiko Rivera. MADRID, 8 (CHANCE) Kiko Rivera está de nuevo en el punto de mira, si es que en algún momento en los últimos tiempos ha dejado de estarlo. En esta ocasión, diferentes medios de comunicación se han hecho eco de la traición del hijo de Isabel Pantoja a Irene Rosales haciéndole creer que su boda el 7 de octubre de 2016 habría sido real cuando él habría accedido a casarse para vender una millonaria exclusiva y rentabilizar el que se suponía uno de los días más importantes de su vida. Sin embargo, el Dj no habría legalizado la unión entregando los documentos en el registro civil porque nunca habría tenido la intención de casarse realmente con la sevillana, ya que dificultaría las cosas en el caso de una hipotética ruptura. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Una traición de Kiko que la propia Irene no ha tardado en desmentir en 'Viva la vida', dando la cara por su marido y asegurando que no va a permitir que se le señale continuamente. Así, dejando claro que era conocedora de que les faltaban unos papeles necesarios para formalizar su boda, fue ella la que le pidió a su pareja que siguieran adelante con la celebración. Aunque tenía en mente legalizar su unión, al final circunstancias como la enfermedad de sus padres o su embarazo de su hija Carlota fueron retrasando el momento hasta abril de 2019 - fecha en la que realmente se casaron - pero ha dejado claro que en todo momento fue conocedora de que su enlace no tenía validez legal.



Cansada de las críticas, Irene ha asegurado ante nuestros micrófonos que no ha dado su versión de los hechos, sino la única versión que hay de la historia: "He dado mi verdad no, he dado la verdad. Ya está. Lo único que hay es que no hay más", ha afirmado molesta.



"Es como todo, habrá gente que me quiera creer y gente que no y gente que quiera inventar y gente que quiera darle más bombo a la historia. Pero yo he dicho ya lo que es y no tengo que dar más explicaciones de nada", ha añadido, dejando claro que no es un tema que le quite el sueño: "Ojalá fueran todas las preocupaciones esas".



Una polémica que ha coincidido con el 26 cumpleaños de Isa Pantoja, a quien Irene todavía no ha llamado "porque no me ha dado tiempo" pero a quien ha dejado claro que sí felicitará, dejando en el aire si Kiko va a acercar posturas con su hermana en un día tan importante para ella. "No lo sé", confiesa.



Además, la sevillana ha confirmado que no va a volver a Cantora hasta que no se arreglen las cosas entre su marido e Isabel Pantoja. "Yo ya lo dije, me voy a mantener al margen y no voy a entrar en nada más. Ya lo que tuve que decir ya lo dije", ha señalado, mostrando su apoyo incondicional a Kiko en su paulatino pero complicado acercamiento a su madre. ¡Sus declaraciones, en el siguiente vídeo!