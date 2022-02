Irán.- Irán reclama a EEUU "garantías" de que no volverá a abandonar el acuerdo nuclear si se reintegra en el mismo

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Irán ha reclamado este lunes garantías de que Estados Unidos no volverá a abandonar el acuerdo nuclear de 2015 en caso de que finalmente se reintegre en el mismo, de cara al reinicio de las conversaciones en Viena el 29 de noviembre sobre este asunto.



"Deben retirar las opresivas sanciones de forma total y efectiva y deben garantizar que ninguna Administración en Estados Unidos se burla del mundo y el Derecho Internacional y no repite estos comportamientos", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Said Jatibzadé.



Asimismo, ha recalcado que "Estados Unidos debe saber que no es un estado miembro del acuerdo nuclear y que no puede atribuir afirmaciones a otros miembros del acuerdo", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.



Jatibzadé ha confirmado además que el viceministro de Exteriores de Irán, Alí Baqeri Kani, viajará esta semana a varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania y Reino Unido, de cara al reinicio de los contactos en Viena.



Por último, ha incidido en que Baqeri Kani explicará la postura de Irán sobre las conversaciones nucleares y ha reiterado que Teherán "no dejará de lado sus medidas de compensación hasta que haya garantías de que Estados Unidos retirará sus sanciones de forma efectiva y verificable".



"El camino para el retorno de Estados Unidos al acuerdo nuclear está claro. Debe mostrarse de acuerdo en que cambiará de dirección, ya que es el responsable de las circunstancias actuales", ha zanjado Jatibzadé, según ha informado la agencia de noticias Tasnim.



El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, aseguró la semana pasada que Teherán "no abandonará la mesa de negociaciones" sobre el acuerdo nuclear, si bien advirtió contra unas "demandas excesivas" por parte de los países occidentales. Así, reiteró las exigencias de Teherán sobre la retirada de las "opresivas sanciones" impuestas por Estados Unidos.



En este sentido, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, dijo que es posible lograr "rápidamente" un acuerdo de cara al retorno de Washington al acuerdo nuclear, que abandonó en 2018 de forma unilateral, y el cumplimiento de todas las cláusulas del mismo por parte de Irán.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015 después de que Estados Unidos se saliera del pacto, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.