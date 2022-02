Grecia.- La Eurocámara investigará la situación de los migrantes en Lesbos tras el cierre del campamento de Moria

BRUSELAS, 8 (EUROPA PRESS)



El Parlamento Europeo se ha comprometido este lunes a investigar la situación de los migrantes en la isla griega de Lesbos, un año después de que la Comisión Europea se comprometiera a clausurar el campamento de Moria tras quedar arrasado por un incendio.



Los grupos parlamentarios han apoyado investigar la cuestión, a petición de una ciudadana española que ha planteado si en la isla de Lesbos se están respetando los derechos fundamentales, en especial de los menores no acompañados y las mujeres. La isla ha visto como tras el cierre de Moria se inauguraban nuevos asentamientos.



La Comisión de Peticiones ha decidido así dar curso a la demanda ciudadana y seguir el debate en la Comisión de Libertades de la Eurocámara. Del mismo modo, ha reclamado más información a la Comisión Europea sobre los datos de ocupación en la isla y la situación en la que se encuentran los migrantes.



Todos los grupos han respaldado la iniciativa, después de que una funcionaria del Ejecutivo comunitario haya defendido ante los eurodiputados que la situación se ha aliviado el último año en Lesbos, con 440.000 personas reubicadas en distintos Estados miembros.



Según Bruselas, 12.000 migrantes han sido ya trasladados a la Grecia continental y el proceso de petición de asilo se ha desbloqueado en los últimos meses, con una caída del 50 por ciento en las solicitudes de protección. Todo ello le ha llevado a la funcionaria comunitaria a concluir que en Lesbos ahora "la situación es diferente".



Estas palabras han sido contestadas duramente por el representante de Syriza Konstantinos Arvanitis, quien ha criticado la complacencia de Bruselas con respecto a la crisis en Lesbos, mientras que el socialista italiano, Pietro Bartolo, ha lamentado que la situación no ha cambiado en la isla griega pese al cierre del campamento de refugiados y ha criticado la falta de voluntad política para asumir la responsabilidad de que no haya mas sitios como "Moria, Samos o Lampedusa".