Girbalda, Eusebia y Loppa, las escribas del Medioevo

Vista de la obra "Antiphonar der Anna Hachenberch" (Antifonario de Anna Hachenberch, 1520-1530). El Museo Schnütgen de Colonia, especializado en arte medieval, reúne en la muestra "Con mano de mujer" manuscritos medievales realizados por mujeres en conventos de Francia y Alemania. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial en relación con la cobertura actual de este tema y mencionando el crédito completo

Mujeres artistas formadas que logran plasmar su individualidad. Por lo general, no se asocia a este tipo de mujeres con el Medioevo. En ese entonces, las mujeres estaban sometidas a estrictas limitaciones. Y el nombre de la mayoría de los artistas solía desaparecer detrás de sus obras religiosas, con lo que ni siquiera se conocen sus nombres. Ahora, el Museo Schnütgen de Colonia, en Alemania -uno de los museos líderes en arte medieval- ofrece una postal algo distinta de todo esto. La muestra, que se podrá visitar hasta el 30 de enero de 2022, llamada "Con mano de mujer", reúne una serie de valiosos manuscritos medievales. En ese entonces, los libros eran muy caros porque cada uno debía ser copiado a mano y aún no se disponía de otras técnicas de reproducción. El trabajo en los salones en los que se copiaba solía llevar meses de trabajo. Como documenta la exposición en Colonia, este difícil trabajo no solo era llevado a cabo por hombres, sino también por mujeres. Mientras que a estas no se les permitía estudiar, por ejemplo, podían formarse como escribas o ilustradoras de libros. La exposición reúne manuscritos ricamente decorados e ilustrados de órdenes de mujeres del norte de Francia, Colonia, la región de Baja Sajonia en Alemania y Núremberg. Los libros más antiguos tienen 1.200 años. Las mujeres que los copiaron en ese entonces se aseguraron de no caer en el olvido: al final de determinados capítulos dejaron sus nombres. Estas damas aristocráticas se llamaban Girbalda, Agleberta o Eusebia. "Tenían una enorme seguridad en sí mismas, sabían quiénes eran. Si no, nunca se hubieran animado a anotar allí sus nombres", explica el curador Harald Horst. Su convento en el norte de Francia era dirigido por una hermana de Carlomagno. La escriba Loppa vom Spiegel del convento de las clarisas Santa Clara, en Colonia, incluso se inmortalizó en 1350 con una frase marcada con rojo fuego al borde de una página. Otra escriba se dio el gusto de colocar una cabeza de monja sobre una criatura mítica. Antes, estas obras hechas por mujeres eran consideradas "dibujitos de monjas" naiv. "Pero esto fue revisado gracias a la investigación", subraya la curadora, Karen Straub. Una ilustración con tinta en la que se ve a un Cristo crucificado es todo menos naiv. Se lo ve goteando sangre por todas partes. Y solo esta sangre está pintada en rojo furioso. Una representación bastante drástica. dpa