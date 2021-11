Ford bate récord en debut de bonos verdes con venta de US$2.500M

(Bloomberg) -- Ford Motor Co. está vendiendo US$2.500 millones en bonos cuyos ingresos están destinados a beneficiar al medio ambiente, el primero del fabricante de automóviles en su transición a la fabricación de vehículos eléctricos y la mayor oferta de este tipo de una corporación estadounidense.

La empresa con sede en Dearborn, Michigan está ofreciendo bonos verdes con un vencimiento a 10 años, según una persona con conocimiento del tema. El instrumento podría tener un rendimiento de 3,25%, después de las primeras discusiones sobre precios en el área del 3,625%, y los ingresos netos se utilizarán exclusivamente para proyectos de transporte limpio y para el diseño, desarrollo y fabricación de su cartera de vehículos eléctricos de batería, dijo la persona.

Ford dijo la semana pasada que planea vender al menos US$1.000 millones en bonos verdes, como parte de un plan más amplio para reducir sus costos de endeudamiento en más de la mitad mediante la recompra de US$5.000 millones de deuda con calificación basura y para tratar de recuperar su calificación crediticia de grado de inversión.

“Esto reduce sustancialmente el costo de nuestra deuda”, dijo la semana pasada en una entrevista el director financiero, John Lawler, cuando la compañía reveló sus planes de recompra. “Nos brinda flexibilidad financiera adicional, no solo desde el punto de vista de un menor gasto por intereses, sino que también fortalece el balance, lo cual es bueno a medida que trabajamos para volver al grado de inversión”.

Las ventas globales de bonos verdes ascienden a más de US$447.000 millones en lo que va de año, un nivel récord y casi el doble de los US$234.000 millones recaudados en todo 2020. La venta de Ford es la mayor oferta de bonos verdes de una empresa estadounidense, según datos compilados por Bloomberg.

Ford tiene como objetivo convertirse en carbono neutral a más tardar en 2050 y una parte significativa de los fondos recaudados a través de su estrategia de financiamiento sostenible se destinará a expandir la tecnología de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga, y mejorar la experiencia del cliente.

Barclays Plc lidera la venta de los bonos.

Fitch Ratings asignó una calificación BB+ a los bonos verdes propuestos por Ford y espera que el apalancamiento de Ford permanezca elevado durante los próximos dos años en comparación con los niveles previos a la pandemia, incluso con las recompras de deuda planificadas.

Nota Original:Ford Breaks Green Bond Record With $2.5 Billion Debut Sale

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.