Festival de luces ilumina Oslo

SHOTLIST OSLO, NORUEGA5 DE NOVIEMBRE DE 2021FUENTE: ANDERS KONGSHAUG/VNR.TVRESTRICCIONES: NO RESALE 1. Imágenes aéreas de Oslo de noche2. Imágenes aéreas de la Plaza del Centro Nobel 3. Imágenes aéreas de la instalación de luces "Transnature" del Hotaru Visual Guerrilla4. Travelling de la instalación de luces "Out / Elodie" de Elsa Tomkowiak5. Travelling de la instalación de luces "Out / Elodie" de Elsa Tomkowiak 6. SOUNDBITE 1 - Anastasia Isachsen, artista y fundadora del festival (mujer, inglés, 29 seg.): "Mi instalación, esta proyección en la pantalla de agua se llama Monad, es un reflejo sobre el ciclo de la vida. Después del alboroto que hemos pasado por la pandemia, nos ha hecho pensar sobre qué se trata la vida y qué tan frágil es. Pero también es un ciclo de la vida a mayor escala, el ciclo de nuestras vidas y el ciclo de todo el universo. Es una reflexión sobre nuestra oportunidad para un nuevo comienzo." "My installation, this projection on the water screen that is called Monad, is a reflection about the circle of life. After we have been through turmoil through the pandemic, it made us all think about what life is about and how fragile it is. But it's also a circle of life on a bigger scale, the circle of our lives and the circle of the whole universe. So this is the reflection about our chance for a new beginning." 7. Plano de apoyo: Imágenes aéreas de la instalación de luces "Monad" de Anastasia Isachsen 8. Plano de apoyo: Imágenes aéreas de la instalación de luces "Monad" de Anastasia Isachsen 9. Plano de apoyo: Imágenes aéreas de la instalación de luces "Monad" de Anastasia Isachsen 10. Imágenes aéreas de la instalación de luces "Abyss" de Nicolas Paolozzi11. Travelling de la instalación de luces "Abyss" de Nicolas Paolozzi12. Travelling de gente viendo y grabando las instalaciones de luces13. Travelling de la instalación de luces "Micro-cosmos" de Mindscape Studio & Ygreq Interactive14. Travelling de la instalación de luces "Tre" Stratum de Chevalvert15. Travelling de la instalación de luces "Tre" Stratum de Chevalvert16. Travelling de la instalación de luces "Tre" Stratum de Chevalvert17. Travelling de las instalaciones de luces "Gaia" de Luke Jerram (el globo terráqueo) y "Peggy" (el unicornio) de Mike Stokka-Troxel 18. Travelling de las instalaciones de luces "Gaia" de Luke Jerram