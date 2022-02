Estados Unidos.- Los españoles sufrieron una de las mayores caídas de la renta disponible de toda la OCDE entre abril y junio

17-06-2021 Terrazas vacias por la lluvia en las calles de Oviedo ECONOMIA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS



España registró en el segundo trimestre de 2021 un descenso del 1,17% de los ingresos disponibles por cabeza en comparación con los tres meses anteriores, lo que supone una de las mayores caídas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en promedio registró en el segundo trimestre una caída del 3,8% tras la retirada de ayudas en Estados Unidos.



En promedio, los países que forman parte del 'club de las economías más avanzadas' experimentaron una caída del 3,8% de la renta disponible por cabeza respecto de los tres primeros meses de 2021, cuando se había incrementado un 5,2%, a pesar de que el PIB per cápita de la OCDE aumentó un 1,6% en el segundo trimestre del año.



"La caída fue impulsada por una fuerte bajada en los ingresos de los hogares en los Estados Unidos, ya que el apoyo fiscal proporcionado por el Gobierno durante la pandemia comenzó a retirarse", explicó la organización.



De hecho, los estadounidenses sufrieron en el segundo trimestre de 2021 la mayor caída de la renta disponible de toda la OCDE, con una bajada del 8,35% respecto de los tres meses anteriores, cuando su riqueza había aumentado un 11,2%.



Por detrás de Estados Unidos, los hogares de la OCDE con mayor pérdida de renta disponible entre abril y junio fueron los de Grecia (-4%), Hungría (-2,7%), Países Bajos (-2,1%), Irlanda (-1,4%), España (-1,17%), Australia y Reino Unido (-1% ambos), Finlandia (-0,6%) e Italia (-0,1%).



En el caso de España, la caída de la renta disponible por cabeza en el segundo trimestre de 2021 se suma al retroceso del 1,06% de los tres primeros meses del año y supone el séptimo descenso trimestral en los últimos ocho trimestres, con la única excepción al alza del incremento del 9,5% en el tercer trimestre de 2020.



Por contra, los países de la OCDE que experimentaron un mayor incremento trimestral de la riqueza disponible de los hogares fueron Chile (22,1%), tras la decisión del Gobierno de dar acceso anticipado a los fondos de pensiones, por delante de Eslovenia (6,2%), Polonia (2,4%), Austria (2,1%), Bélgica (1,9%), Noruega (1,7%) y Canadá (1,4%).



Los ingresos reales disponibles por habitante representan el conjunto de ingresos recibidos, una vez descontados impuestos y contribuciones sociales e incluyendo prestaciones sociales monetarias como el cobro del paro. El dato revela la cantidad máxima que una persona puede destinar a consumir sin reducir su riqueza neta.



Por otro lado, la OCDE indicó que el PIB real per cápita en el segundo trimestre de 2021 se mantuvo por debajo de su nivel en el cuarto trimestre de 2019, antes del inicio de la pandemia de Covid-19, mientras que la renta real de los hogares per cápita superó este nivel en un 3,6%.