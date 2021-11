El gobernador de Florida anuncia que aspira a la reelección en 2022

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Miami, 8 nov (EFE).- El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, aliado político del expresidente de EE.UU. Donald Trump, anunció este lunes que aspirará a la reelección en las elecciones que se llevarán a cabo exactamente en un año, el 8 de noviembre de 2022.

En un mensaje de correo a su seguidores, DeSantis, que ha sonado como aspirante a las presidenciales de 2024 e incluso Trump llegó a decir que podría ser su fórmula a la Vicepresidencia si el magnate inmobiliario lanza su candidatura, presentó de nuevo al estado como el de las libertades.

DeSantis se ha enfrentado a las políticas del presidente de EE.UU., el demócrata Joe Biden, principalmente las relacionadas con el manejo de la pandemia, pero también por la política de inmigración.

La semana pasada su Gobierno presentó una demanda contra una medida del demócrata que obliga a los empleadores a la vacunación anticovid de su personal al considerarla "inconstitucional".

DeSantis enfrentará, entre otros, al ganador de las primarias demócratas, que por ahora tiene como sus principales precandidatos al congresista Charlie Crist, la comisionada de Agricultura Nikki Fried, la única demócrata del gabinete de Florida, y la senadora estatal colomboestadounidense Annette Tadeo.

"Amigo, me postulo para la reelección porque tengo la misión de mantener libre a Florida y porque he demostrado que tengo el valor de liderar", expresó DeSantis en el mensaje.

Desde el principio de la pandemia el republicano se mostró reacio al cierre de la economía y al uso obligatorio de las mascarillas, y después ha dado una batalla, incluso judicial, contra los llamados pasaportes de vacunación.

En su mensaje señala que ha mantenido a Florida libre de los mandatos del Gobierno federal que "intentaron quitarle sus medios de vida y quitarle sus libertades a través de mandatos y cierres".

"Y amigo, solo he empezado a pelear. Nos queda trabajo por hacer y estoy listo para continuar mi lucha por este gran estado", manifestó el republicano en el correo, en el que solicita el apoyo económico para su campaña.