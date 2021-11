El chileno Alejandro Tabilo se proclama campeón del Challenger de Guayaquil

El tenista chileno Alejandro Tabilo, en una fotografía de archivo. EFE/Christine Olsson

Guayaquil (Ecuador), 7 nov (EFE).- El tenista chileno Alejandro Tabilo ganó este domingo el título Challenger disputado en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, al imponerse en la final por 6-1 y 7-5 al nerlandés Jesper de Jong.

Con ese resultado -obtenido en el Guayaquil Tenis Club, en medio del aliento de los aficionados que cumplieron con normas de bioseguridad contra la Covid-19-, Tabilo se adjudicó 80 puntos para la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El chileno, de 24 años, aprovechó sus buenos servicios para incomodar a su rival y sumar cada punto hasta hacer suyo el partido que se disputó en la cancha principal del Guayaquil Tenis Club.

"Le agradezco al público que me vino a apoyar, especialmente a un niñito que siempre me alentó. He trabajado por tanto tiempo para esto, y a la organización felicitarla porque no es fácil organizar un torneo en medio de todo lo que estamos pasando a nivel general", resaltó Tabilo tras proclamarse ganador del torneo.

"Fue una semana increíble, la verdad que estoy muy feliz de haber ganado mi primer Challenger, acá en Sudamérica", añadió.

La campaña exitosa de Tabilo arrancó con el triunfo sobre el cabeza de serie número uno, el español Jaume Munar, por 6-4 y 6-2.

Luego, en cuartos de final, dio cuenta de Darian King, de Barbados, por 6-3 y 6-1.

Otro de los juegos importantes del tenista chileno se dio cuando eliminó en semifinales al campeón del torneo ecuatoriano de 2019, el brasileño Thiago Seyboth Wild, por 6-2 y 7-6(2).

Tabilo se unió a su compatriota Paul Capdeville que ganó el torneo en 2010, imponiéndose en la final al argentino Diego Junquera.

Otros ganadores del torneo de Guayaquil han sido los argentinos Sergio Roitman (2006 y 2009), Leonardo Mayer (2012 y 2013) y el ecuatoriano Nicolás Lapentti (2007 y 2009), entre otros.