El beneficio del Banco do Brasil crece un 51,2 % hasta septiembre

Río de Janeiro, 8 nov (EFE).- El Banco do Brasil, la mayor entidad financiera del país, registró en los 9 primeros meses del año un beneficio neto de 14.358 millones de reales (unos 2.591,7 millones de dólares), valor un 51,2 % superior al del mismo periodo de 2020, informó la entidad.

El mayor banco de Brasil, que es controlado por el Estado pero tiene acciones negociadas en bolsa, en un comunicado divulgado este lunes, atribuyó el fuerte crecimiento de sus ganancias hasta septiembre principalmente a la reducción de los riesgos con créditos de dudoso cobro y a las tasas de impago.

La entidad dijo haber reducido sus Provisiones para Créditos de Dudoso Cobro (PCLD) en un 44 % en el último año, desde 16.766 millones de reales (unos 3.026,3 millones de dólares) en septiembre de 2020 hasta 9.317 millones de reales (unos 1.681,8 millones de dólares) en el mismo mes de este año.

El banco había elevado significativamente sus provisiones el año pasado ante el temor de que la crisis económica generada por la pandemia de la covid-19 provocara una quiebra generalizada y llevara a numerosas empresas y clientes a suspender el pago de sus préstamos.

El Banco do Brasil también atribuyó el crecimiento del lucro este año a "la estabilidad de los gastos administrativos y al aumento del margen financiero bruto (ingresos por operaciones financieras) y de los ingresos por prestación de servicios en un 5,3 % y en un 1,0 % respectivamente".

Según el balance financiero enviado al mercado, el beneficio neto de la entidad en el tercer trimestre fue de 4.609 millones de reales (unos 831,9 millones de dólares), con un crecimiento del 49,4 % frente al mismo periodo de 2020 y una reducción del 16,6 % en la comparación con el segundo trimestre de este año.

El banco aclaró que el beneficio neto ajustado en el tercer trimestre, es decir con gastos e ingresos extraordinarios ya excluidos, creció tanto en la comparación con el mismo periodo del año pasado (+47,6 %) como en la comparación con el segundo trimestre de este año (+2,0 %).

"En la comparación con el segundo trimestre, el resultado fue influenciado por el desempeño positivo en la margen financiera bruta (+9,0 %) y de los ingresos por la prestación de servicios (+3,2 %)", según el balance.

La cartera de crédito del banco público sumaba 814.200 millones de reales (unos 146.967,5 millones de dólares) a finales de septiembre, con un crecimiento del 6,2 % frente a junio de este año y del 11,4 % en la comparación con septiembre del año pasado.

El crecimiento de los créditos fue impulsado principalmente por una mayor demanda de préstamos por parte de los consumidores, las pequeñas y medianas empresas y el sector agropecuario.

Mientras que los créditos para el consumidor aumentaron un 11,4 % en la comparación con septiembre del año pasado, los destinados a las pymes un 24,6 % y los del sector agropecuario en un 18,5 %, los préstamos para las empresas tan sólo se elevaron en un 4,3 %.

De acuerdo con el banco, la tasa de impago, medida a partir de los créditos por cobrar vencidos hace más de 90 días, cayó desde el 1,95 % en septiembre del año pasado hasta el 1,86 % en junio y hasta el 1,82 % en septiembre de este año, un índice por debajo de la tasa de impago promedio del mercado brasileño (2,30 %).

Según el Banco do Brasil, sus activos sumaban en septiembre 1,97 billones de reales (unos 356.571 millones de dólares), con un crecimiento del 11,6 % frente al mismo mes del año pasado y que lo confirman como la mayor entidad financiera de Brasil.

Los buenos resultados hasta septiembre llevaron al banco a mejorar sus proyecciones para este año.

El banco prevé ahora que terminará 2021 con un crecimiento de su beneficio ajustado de entre el 19 % y el 21 % (esperaba un aumento de entre el 17 % y el 20 %) y un aumento de su cartera de crédito de entre el 14 % y el 16 % (esperaba entre el 8 % y el 12 %).