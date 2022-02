EEUU.- Denuncian al rapero Travis Scott por la marea humana que dejó ocho muertos en el festival de música Astroworld

06-11-2021 (211107) -- HOUSTON, Nov. 7, 2021 (Xinhua) -- Flowers are laid outside NRG Park, the site of a stampede during the Astroworld Festival, in Houston, Texas, the United States, Nov. 6, 2021. The investigation into the stampede leaving eight people dead and many others injured Friday night at the Astroworld Festival in Houston was underway, Houston Mayor Sylvester Turner said Saturday afternoon. POLITICA Europa Press/Contacto/Lao Chengyue



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un hombre que resultó herido durante la avalancha humana que se cobró la vida de ocho personas durante el festival de música Astroworld, en Texas --Estados Unidos--, ha denunciado al rapero Travis Scott, organizador del evento, por "fomentar comportamientos peligrosos" e "ignorar los riesgos".



El denunciante, que pide una compensación económica de un millón de dólares (unos 865.000 euros), considera que Scott, así como los promotores del festival y otros involucrados en la organización del evento, "no consiguieron planear y ejecutar el concierto de una manera segura", asegura la demanda presentada en un juzgado del condado de Harris, en Texas.



"En su lugar, ignoraron de manera consciente los riesgos extremos de daño a los espectadores y, en algunos casos, fomentaron activamente comportamientos peligrosos. Su negligencia ha causado al demandante daños severos", asegura el escrito, recogido por la cadena CNN.



La promotora Live Nation, responsable de la organización del festival y dueña de la plataforma de venta de entradas Ticketmaster, ha asegurado en un comunicado que trabajará para ofrecer "toda la información y la asistencia posible a las autoridades locales que investigan la situación".



Aunque no está claro cuánto podía ver Scott desde el escenario --la avalancha se produjo durante una actuación suya--, el rapero siguió actuando al menos 40 minutos desde que se notificaron los primeros heridos a las autoridades. Scott ha asegurado que no fue consciente de lo que ocurría, y que detuvo el concierto en cuanto vio lo que estaba pasando.