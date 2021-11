EE.UU. abre fronteras y Cuba sus aulas ante la mejora de la pandemia en América

Pasajeros de vuelos internacionales llegan al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York. . EFE/Helen Cook

Redacción América, 8 nov (EFE).- América, en donde el número total de casos y muertes semanales por coronavirus desciende desde hace dos meses, vivió un lunes alentador al levantarse las restricciones de viajes turísticos en Estados Unidos y darse el retorno a clases de los niños en Cuba.

Después de 19 meses en los que Estados Unidos cerró sus fronteras terrestres y aéreas para los "viajes no esenciales", hoy se dio la tan anhelada reapertura para la cual los viajeros deberán portar una prueba de vacunación más un test PCR negativo.

Según la Asociación de Viajes de Estados Unidos, el cierre de las fronteras por el coronavirus supuso la pérdida de 300.000 millones de dólares de ingresos contabilizables como exportaciones, además de acarrear la pérdida de más de un millón de puestos de trabajo asociados al sector de viajes y turismo.

Entre los que más se alegraron con la puesta en marcha de los viajes están quienes viven en el norte de México ya que lo ven como una oportunidad para volver a unir familias binacionales y reactivar por completo la economía.

"Hoy también ya se abre la frontera con Estados Unidos, poco a poco se va a ir normalizando, puede ser que hoy todavía haya alguna dificultad porque es el primer día, pero ya vamos caminando hacia la normalidad", celebró el mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador.

Cifras de la Universidad Johns Hopkins indican que Estados Unidos acumula 46.545.244 casos y 754.961 muertos, mientras que México tiene 289.734 defunciones y 3.826.786 contagios.

En total, América registra 94.357.477 contagiados y 2.308.342 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

A pesar de las alarmantes cifras, la semana pasada la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que el continente ha registrado dos meses seguidos de descensos semanales en el número de casos, en un momento en el que casi la mitad de la población ha recibido la pauta completa de vacunación.

DE REGRESO A CLASES EN LA ISLA

Otro país que vivió un buen inicio de semana fue Cuba, en donde 612.000 estudiantes de primaria, media y técnica profesional regresaron a las aulas de clase hoy tras la pausa impuesta por la covid-19 durante el último año y medio.

La isla vive la reapertura hacia la "nueva normalidad" y, en el caso específico de las actividades docentes, estas se dan después de haber completado el esquema de tres inyecciones con las fórmulas cubanas anticovid-19 a la población pediátrica de entre 2 y 18 años.

Cuba notificó 471 nuevos casos de covid-19 y una reducción sostenida de los contagios en la última semana, en la que se registraron 3.953 diagnósticos positivos, casi la mitad menos de los reportados en la anterior, según el parte actualizado este lunes por el Ministerio de Salud Pública.

Así, a la fecha el país acumula 956.452 infecciones y 8.265 decesos desde marzo de 2020.

EL "GIGANTE" ALZA LA CABEZA

El "gigante suramericano", Brasil, que desde el inicio de la pandemia se mantuvo en la lista de los países más castigados por el virus en el mundo, registró este domingo 59 nuevas muertes por coronavirus, el menor número de víctimas en un día en los últimos 19 meses.

Según el Ministerio de Salud, esta nación no reportaba una cifra tan reducida de óbitos por covid en un día desde el 5 de abril del año pasado, cuando fueron contabilizados 54.

Los datos totales indican que el coronavirus le ha costado la vida en Brasil a 609.447 personas y que 21.880.439 se han contagiado.

Las buenas noticias siguieron hoy luego de que se conociera que el estado brasileño de Sao Paulo, el más populoso del país, no registrase ninguna muerte por covid-19 en el último día por primera vez desde el inicio de la pandemia.

EL VIRUS TOMA FUERZA EN CHILE, COLOMBIA Y BOLIVIA

Aunque en la mayoría de países de América el coronavirus parece estar controlado y por ello las actividades económicas y sociales poco a poco han retornado, en Chile, Colombia y Bolivia la enfermedad no se acaba.

De hecho, las autoridades sanitarias chilenas reiteraron hoy que hace semanas que el país presenta un agravamiento en la propagación del SARS-CoV-2, cuestión que se refleja en los 11.896 pacientes que a la fecha están en etapa activa de la enfermedad -con capacidad de contagio-, una de las cifras más altas desde julio pasado.

Pese al aumento de casos, el país goza todavía de amplias libertades, no hay ningún municipio en cuarentena total y las fronteras se abrieron el pasado 1 octubre.

Hasta el sábado anterior, Chile contabilizaba 1,7 millones de infectados y 37.841 muertos.

En Colombia las infecciones también van en aumento. Así lo confirmó este domingo el Ministerio de Salud al señalar que se produjeron 2.061 nuevos contagios, que elevan a 5.015.042 los casos, mientras que fueron registrados 45 fallecimientos que suben a 127.533 las víctimas mortales.

El país experimenta un relajamiento en el comportamiento de la población, especialmente entre los más jóvenes, que en ocasiones no hacen uso del tapabocas a pesar de asistir a eventos masivos como conciertos.

Lo mismo ocurre en Bolivia, que tuvo la última semana un aumento del 11 % de los casos, con lo que el país ingresó en la cuarta ola de contagios.

Según el último dato del Ministerio de Salud, Bolivia registró 364 nuevos contagios por la covid-19 y tres fallecimientos que llevan el número de casos acumulados desde marzo del año pasado hasta los 518.266 y las muertes a 18.967.

"En cuanto a la aplicación de las dosis para los jóvenes está habiendo poca afluencia", dijo el ministro de Salud, Jeyson Auza, quien instó a la población a que acuda a los centros de vacunación, y a que fortalezca las medidas de bioseguridad y los diagnósticos oportunos.