Economía.- La argentina Lemon Cash lanza una tarjeta que reembolsa a sus clientes el 2% de su compra en Bitcoin

01-01-1970 La Lemon Card desarrollada por Lemon Cash SUDAMÉRICA EUROPA ARGENTINA ESPAÑA ECONOMIA DESDE ESPAÑA LEMON CASH



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La billetera virtual argentina Lemon Cash ha lanzado una tarjeta Visa 'contactless' que permite a los usuarios pagar en pesos haciendo uso de las criptomonedas registradas en la aplicación y recibir a cambio el 2% de cada compra en Bitcoin.



Esta conversión de criptodivisas a pesos se hará de forma automática en la app al utilizar la tarjeta en el comercio, según ha informado en un comunicado.



La tarjeta se podrá utilizar en diferentes tipos de transacciones diarias y tiene una funcionalidad de tecnología 'blockchain' a través de la que, por cada compra que realice el usuario, se le acredita el 2% del total en Bitcoin en su cuenta.



Además, el Bitcoin que va recibiendo como premio en cada compra, activa automáticamente la función 'Lemon Earn' para generar ganancias semanales en criptomonedas mientras se guarde la moneda digital. Estas ganancias, a su vez, se pueden volver a utilizar para las compras del día a día con la tarjeta.



"Queremos llenar de Bitcoin a la Argentina. Para aquellos que aún no se sienten cómodos comprando criptomonedas, con la Lemon Card puedes pagar en pesos y recibir BTC de regalo con cada compra", ha afirmado el consejero delegado de Lemon, Marcelo Cavazzoli.



"Buscamos ser el puente que une el mundo físico con lo digital, algo que antes vivía en la nube, hoy lo pudimos materializar en una tarjeta", ha añadido Cavazzoli.



A diferencia de otras herramientas actuales del mercado, no es necesario enviar los fondos a una cuenta de tercero para utilizarla. El usuario solo necesita tener su dinero en la aplicación para poder hacer uso de él a través de la tarjeta.



El director comercial de Visa Argentina, Guillermo Mansilla, ha destacado que este lanzamiento es parte de la acción permanente de la empresa para continuar promoviendo la digitalización de las experiencias de pago en los consumidores, comercios y empresas.



"Es, sin lugar a duda, otro hito en la industria de medios de pago en el país. Los clientes de Lemon Card Visa podrán utilizarla tanto en Argentina como en el resto del mundo usando la red VISA de manera fácil, rápida y sobre todo, segura", ha añadido Mansilla.



El producto no tiene coste de emisión ni envío ni de mantenimiento y puede ser utilizado en comercios digitales, como plataformas de servicios como Spotify, Netflix o Steam, y físicos que acepten la red Visa. En caso de extravío o pérdida de la tarjeta, el usuario puede inhabilitarla directamente desde la app.