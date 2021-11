Dimite el Gobierno de Kuwait en medio de un diálogo con la opsosición

EFE/EPA/NOUFAL IBRAHIM

El Cairo, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Kuwait dimitió este lunes en bloque por motivos que no se han dado a conocer en medio de un proceso de diálogo con el Parlamento, con una fuerte presencia de la oposición, para reducir la creciente tensión entre ambos, informó la agencia de noticias oficial kuwaití, KUNA.

KUNA se limitó a informar que el emir de Kuwait, Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah, "recibió hoy al primer ministro, Sabah al Jaled, quien le presentó una carta con la dimisión de su Gobierno", sin dar más detalles.

Se trata del segundo Gabinete de Al Jaled que dimite este año, tras la renuncia del anterior en enero a causa de las divergencias con el Parlamento tras las elecciones legislativas de finales del año pasado, en las que la oposición consiguió 24 de los 50 escaños del Legislativo.

Desde entonces, las discrepancias con el Gobierno han ido creciendo por acusaciones de corrupción por parte de los diputados contra el Ejecutivo, al que achacan la falta de planes estratégicos para diversificar la economía nacional.

Los miembros de la Cámara acusan también al Gobierno de no ser capaz de afrontar las consecuencias económicas de la pandemia y la consiguiente caída de los precios del crudo, la principal fuente de ingresos del Estado.

Para acabar con esas discrepancias, representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo celebraron un diálogo auspiciado por el emir en las últimas semanas para una "reconciliación nacional" que acabe con la confrontación entre los dos poderes.

Para garantizar el éxito de esa "reconciliación", el emir de Kuwait aceptó indultar a disidentes a petición de los diputados, para lo que el Gobierno preparo unos proyectos de decretos que fueron aprobados por el Consejo de Ministros en la noche del domingo, según KUNA.

Kuwait no cuenta con partidos políticos, pero es el único país árabe del golfo Pérsico que dispone de un Parlamento elegido democráticamente y que tradicionalmente ha ejercido un papel de control sobre el Ejecutivo, incluido el poder de aprobar y bloquear leyes, interpelar a los ministros y presentar votos de censura contra altos cargos gubernamentales.