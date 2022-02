DDHH.- El contraterrorismo dificulta la "atención médica imparcial" y afecta a los trabajadores humanitarios, alerta MSF

30-06-2014 Un trabajador de MSF atiende a un niño en Irak POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA IRAQ INTERNACIONAL JAMES NICHOLS / MÉDICOS SIN FRONTERAS



MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



El contraterrorismo afecta directamente a la "atención médica imparcial", dificultándola, a la vez que a los trabajadores humanitarios "en primera línea", ha alertado este lunes Médicos Sin Fronteras, que han evidenciado un "panorama desolador a la hora brindar atención médica" en la era de las guerras contra el terrorismo.



Dos décadas después del inicio de la llamada guerra global contra el terror a raíz del 11 de septiembre de 2001, Médicos Sin Fronteras (MSF) publica el informe 'Añadir sal a la herida', donde investiga el trabajo del personal de MSF en Afganistán, Nigeria e Irak. Los trabajadores de la organización han descrito estos conflictos de contraterrrorismo como "guerras sucias" donde "nadie está a salvo".



"El personal de MSF en primera línea nos contó cómo son acosados, intimidados, golpeados y acusados de apoyar a terroristas cuando proporcionan atención médica imparcial", afirma la investigadora principal del informe en el departamento de Análisis de MSF, Luz Saavedra.



El equipo de la organización "es considerado por quienes luchan en guerras antiterroristas como parte de su estrategia militar. Se nos acepta cuando somos útiles, pero se nos rechaza cuando se considera que no estamos al servicio de su propósito militar y político. No podemos aceptar esto, nos impide tratar a los pacientes y va en contra de todo lo que significa ser humanitario".



Este es uno de los principales hallazgos del estudio, los riesgos reales y personales para el personal médico: Cerca de dos tercios del personal que concedió entrevistas en profundidad había experimentado o presenciado directamente actos violentos o de intimidación y había sido acusados de apoyar a los "terroristas" cuando trataba a los pacientes basándose únicamente en sus necesidades.



Además, las Fuerzas Armadas han utilizado la violencia a las puertas de las instalaciones médicas, dentro de las salas de los hospitales y en las ambulancias en servicio en un intento por evitar que los trabajadores de primera línea atendieran a sus pacientes en función de sus necesidades médicas y de acuerdo con la ética médica.



En este contexto, MSF ha avisado de que para el personal se vuelve muy difícil "distinguir entre las tácticas del llamado terrorismo y de quienes lo contrarrestan".



"La atención médica se inhibe u obstruye a comunidades enteras", ha afeado MSF, que critica que la población civil y los combatientes a menudo se fusionan en lo que las Fuerzas Armadas consideran un "enemigo hostil", mientras que tratan de justificar su abandono de la protección de la población civil en virtud del Derecho Internacional por ser "terroristas" o "apoyar a terroristas".



Asimismo, el ser "genuinamente imparcial conlleva ser objetivo de ataques constantes de forma muy real y peligrosa". "Es indignante que los Estados esperen que el personal sanitario rechace tratar a sus pacientes por motivos políticos o militares", ha afirmado Saavedra.



Por otra parte, en las guerras contra el terrorismo, "la percepción de los actores humanitarios como próximos al Estado genera una gran sospecha por parte de los grupos armados de oposición que a menudo rechazan relacionarse con MSF u otras organizaciones humanitarias".



De hecho, MSF ha denunciado que "con demasiada frecuencia" solo puede trabajar a un lado de la línea del frente, con una fuerza contraterrorista que quiere tomar ventaja y una oposición que se muestra hostil o no quiere hablar con la organización.



"Las organizaciones humanitarias imparciales deben dejar de ser un objetivo del marco legal y tácticas militares que han definido la guerra contra el terror. No se puede castigar la búsqueda o la prestación de la atención médica que tanto se necesita en nombre de la lucha contra el terrorismo", ha instado la investigadora de MSF.



"Desafortunadamente, los hallazgos de la investigación no son una sorpresa", afirma la directora Jurídica Internacional de MSF, Francoise Saulnier. "La guerra contra el terror ha erosionado la protección de la misión médica, priorizando las leyes nacionales contra el terrorismo en lugar del Derecho Internacional Humanitario. Esto a menudo deja a los equipos expuestos a las interpretaciones estatales de las leyes y del papel de la atención médica".



Por todo esto, la organización ha pedido "exenciones humanitarias en entornos de contraterrorismo". "No se puede castigar la búsqueda o la prestación de la atención médica que tanto se necesita en nombre de la lucha contra el terrorismo", ha concluido Saulnier.