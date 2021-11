Cuba flexibiliza las condiciones para ingresar a la isla

ARCHIVO - Los turistas podrán recorrer las calles de La Habana con menos restricciones de ingreso a Cuba. Foto: Jens Kalaene/dpa

Pronto, pasar las vacaciones en Cuba será claramente más simple. A partir del 15 de noviembre, todos los pasajeros vacunados con una vacuna aprobada en su país de origen podrán ingresar a la isla sin problemas, de acuerdo con el Ministerio de Turismo de Cuba (Mintur). Además, a partir del 7 de noviembre dejó de estar en vigencia la cuarentena preventiva para quienes ingresan al país, así como la realización de un test de PCR de entrada en frontera. Por su parte, los niños de hasta 12 años no necesitan estar vacunados ni presentar un test negativo de coronavirus. Los viajeros que no estén vacunados, en tanto, deben presentar un test de PCR negativo llevado a cabo en su país de origen no más de 72 horas antes de viajar, en un laboratorio certificado en el país de origen. Por otra parte, el Mintur recuerda que los trabajadores del sector del turismo y los trabajadores del transporte, aduana, inmigración y la aviación, así como el personal sanitario, fueron de los primeros en ser vacunados. Además, antes del 15 de noviembre se les aplicará una dosis de refuerzo. dpa