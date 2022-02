Coronavirus.- Japón no registra muertos por la COVID-19 por primera vez en 15 meses

04-11-2021 November 4, 2021, Tokyo, Japan: Businessmen wearing facemasks as a precaution against the spread of covid-19 seen walking through a side alley in Shimbashi district. POLITICA Europa Press/Contacto/Stanislav Kogiku



Las autoridades sanitarias de Japón no han registrado ningún fallecido a causa de la COVID-19 por primera vez en 15 meses este domingo, un día antes de que el país relaje las restricciones de entrada en un intento de reabrir la economía.



La última vez que Japón no registró ninguna muerte por la enfermedad fue el 2 de agosto del año pasado, según recoge la agencia de noticias japonesa Kyodo.



Según datos gubernamentales, un 73 por ciento de la población del país --de 126 millones de habitantes--, ha sido completamente inmunizada contra la COVID-19.



A partir de este lunes, los viajeros que acudan al país por negocios durante un corto periodo de tiempo no tendrán que hacer una cuarentena de diez días, sino solo de tres, al igual que los residentes que regresen de viajes de negocios al extranjero.



El número de contagios diarios registrados el domingo fue de 162, mientras que los casos graves de la enfermedad se mantuvieron estables respecto al día anterior, contabilizándose cien pacientes con síntomas severos.



Desde que comenzó la pandemia, en Japón han muerto por la COVID-19 18.306 personas, según datos recogidos por la Universidad Johns Hopkins.