COP26.-La ONU premia la acción climática de Microsoft, París, pymes de alimentación y proyectos en países en desarrollos

La Organización de Naciones Unidas (ONU) entregará este lunes los Premios a la Acción Climática Mundial que distinguen a once iniciativas innovadoras en contra del cambio climático durante la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26) que se celebra en Glasgow (Reino Unido).



La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, ha destacado que con el Acuerdo de París como "guía" y las promesas de empresas y países para seguir avanzando, la gente "a menudo necesita ver ejemplos prácticos de cómo es la acción climática real antes de actuar ellos mismos". Por eso ha celebrado el "liderazgo inspirador" de los ganadores del premio que van "más allá de iluminar la acción climática".



"Estos proyectos premiados son faros que nos guían hacia un futuro mejor", ha apuntado.



Los proyectos galardonados, según informa la ONU, incluyen desde la primera comunidad insular renovable del mundo en Dinamarca; el principal proveedor de la financiación de deuda para la energía solar distribuida en África; una casa de moda con sede en Londres centrada en un estilo ecológico, ético y socialmente consciente para un futuro sostenible.



Otras actividades ganadoras incluyen una plataforma de crowdfunding del Reino Unido que permite a la gente apoyar la energía solar doméstica en el África subsahariana, y el primer plan de acción climática a nivel metropolitano de México.



Los proyectos ganadores de 2021 fueron seleccionados por el Grupo Consultivo Internacional de ONU Cambio Climático.



En concreto, en la categoría de Neutralidad Climática Ahora, la ONU reconoce a Microsoft Global por su proyecto 'Microsoft, neutro en carbono desde 2012' por el que se compromete a eliminar todo el CO2 que la empresa ha emitido, directamente o por su consumo eléctrico desde su fundación en 1975.



Además, se ha galardonado a Taylors of Harrogate, una empresa familiar independiente de té y café cuya certificación de producto climáticamente neutro va desde "el campo hasta el estante del supermercado", contabiliza todas las emisiones del cultivo, procesamiento y envío de su té y café.



En tercer lugar, los premios de la ONU recaen en ICA Gruppen, el principal minorista de alimentos de Suecia va más allá de la neutralidad climática para lograr un impacto neto cero de las propias operaciones del Grupo para 2030 y reducir el impacto climático de las compras de comestibles de los clientes a la mitad para 2030.



Por otro lado, House of Baukjen (Reino Unido) es una firma de moda con sede en Londres cuyo negocio y operaciones siguen en todos los sentidos el ideal de la economía circular, desde la producción hasta los materiales que se reciclan, todo ello con cero emisiones.



En la categoría de financiación de inversiones respetuosas con el clima, los premios distinguen a SunFunder, el principal proveedor de financiación de deuda para la energía solar distribuida en África y otras regiones emergentes. Aporta acceso a la energía e inversiones climáticas a largo plazo. Hasta la fecha, ha acordado más de 150 millones de dólares en préstamos a 57 empresas solares.



Además, otro galardón ha recaído en Laboratorio Global de Innovación para la Financiación del Clima, la red del Laboratorio Global de Innovación para la Financiación Climática acelera los instrumentos financieros bien diseñados que pueden desbloquear miles de millones hacia una economía sostenible, inclusiva y de cero emisiones, al tiempo que reduce los riesgos de los inversores privados.



Otro proyecto climático ganador es Energise Africa, una plataforma de microfinanciación colectiva del Reino Unido que permite a la gente apoyar proyectos de energía renovable (solar doméstica) en el África subsahariana. Hasta la fecha, ha recaudado más de 25 millones de libras esterlinas en inversiones de personas corrientes que ponen su dinero al servicio de la acción climática y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Igualmente ha resultado ganador el proyecto Autonomía y energía solar en Cisjordania y Gaza. Se trata de las primeras inversiones privadas para el suministro de energía doméstica para ayudar a poner en marcha las energías renovables y apoyar el desarrollo económico en Cisjordania y Gaza, con el apoyo de la Corporación Financiera Internacional.



La tercera de las categorías, 'Líderes del clima' ha recaído en la ciudad de París (Francia), que se ha propuesto reducir sus emisiones locales en un cien por cien, logrando el objetivo de cero emisiones para la ciudad, lo que supondrá una reducción del 80 por ciento de la huella de carbono de París en esa fecha en comparación con los niveles de 2004.