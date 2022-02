Casa Real.- Una plataforma que apoya IU y el PCE convoca el 14 de mayo una consulta no oficial sobre monarquía o república

02-12-2018 Consulta popular Monarquía o República Manuel Becerra. La denominada Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República ha convocado para el próximo 14 de mayo una votación no oficial sobre cuál debería ser el modelo de jefatura del Estado del país. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID



La denominada Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República ha convocado para el próximo 14 de mayo una votación no oficial sobre cuál debería ser el modelo de jefatura del Estado del país.



Según asevera dicha plataforma en su página web, entre las formaciones que apoyan la mencionada consulta figuran Anticapitalistas, IU y el PCE, además de otros partidos de corte minoritario.



Así lo acordó el colectivo durante una asamblea celebrada ayer domingo y que retoma el proyecto de consulta que quería organizar en mayo del año pasado, pero fue pospuesto por la situación sanitarias generada por la pandemia del Covid-19.



Según destaca en su página web, la intención es instalar urnas de votación en la calle (para lo cual deben pedir licencia de ocupación de vía pública a los distintos ayuntamientos y la comunicación a las delegaciones del gobierno) y se permitirá votar a personas de hasta 16 años.



"Al tratarse de una Consulta no vinculante y no disponer de un censo previo, podrán emitir su voto todas las personas que lo deseen", explica la plataforma para explicar que se facilitará una papeleta en el que el interesado deberá marcar la casilla que considere su opción, ya sea monarquía o república. Para el seguimiento de número de votantes, se pedirá el código postal, junto a un tramo de edad y género.



En un comunicado, exponen que la ciudadanía no tuvo la opción de elegir entre monarquía o república cuando tuvo lugar el referéndum sobre la Constitución de 1978, con lo que fue "hurtado del debate en la llamada transición democrática".



Por tanto, la plataforma estatal se constituyó en octubre de 2019 con el objetivo de organizar una votación sobre el modelo de Jefatura del Estado de carácter estatal con un espacio plural que cuenta con apoyo, según expone, de organizaciones políticas, sindicales y sociales.



De esta forma y una vez superado el "duro" periodo de pandemia, reanudan este proyecto de consulta popular como una "gran jornada de democracia participativa y un acto democrático de libre expresión popular".



A su vez, destaca que durante este mes se dirigirán al conjunto de organizaciones, sindicatos y movimientos sociales partidarios de la consulta para invitarlas a participar en su preparación y desarrollo.



Desde la cuanta oficial de IU en la red social Twitter ya han compartido el mensaje de este colectivo sobre su decisión de realizar la consulta el próximo 14 de mayo.