Capitalización de mercado de criptomonedas supera US$3 billones

(Bloomberg) -- El mercado de las criptomonedas ya supera los US$3 billones.

A las 7:38 a.m. en Londres, la capitalización de mercado general de las criptomonedas alcanzó los US$3,01 billones, según los precios de CoinGecko. Los tercero y cuarto mayores tokens, binance coin y solana, han subido más del 20% en los últimos siete días; las siete mayores monedas avanzaron durante la última semana.

El bitcóin había llegado a subir hasta un 5,5% el lunes a US$66.339, acercándose a su récord anterior de alrededor de US$67.000. El ether, por su parte, avanzó hasta un 3% a un nuevo máximo de US$4.768.

Por supuesto, las criptomonedas son notoriamente volátiles. La última vez que el bitcóin alcanzó estos niveles, retrocedió varios miles de dólares, y ya ha sufrido múltiples correcciones que lo han hecho caer a la mitad o más. Otras monedas son incluso más volátiles —las monedas memes rebotan salvajemente de un lado a otro a veces— y las estafas y los hackeos ocurren con cierta frecuencia.

El mercado de las criptomonedas ya se ha cuadruplicado aproximadamente desde su valor a fines de 2020, ya que los inversionistas se han sentido más cómodos con los tokens establecidos y las redes como Ethereum y Solana siguen actualizándose y atrayendo nuevas funcionalidades. El entusiasmo por las posibilidades de las finanzas descentralizadas y los tokens no fungibles es cada vez mayor, y monedas meme como dogecóin y shiba inu siguen atrayendo la atención.

El actual repunte del bitcóin ha sido impulsado por el debut de un fondo cotizado en bolsa vinculado al bitcóin en Estados Unidos, así como por la encuesta de Elon Musk en Twitter el fin de semana, dijo Ben Caselin, jefe de investigación y estrategia de la bolsa de critpomonedas AAX. “Con la subida de shiba y otras monedas memes que han repuntado recientemente, y el cambio de marca de Facebook a Meta, el interés por las criptomonedas alternativas sigue aumentando”.

