Bolivia saluda a Nicaragua por su "vocación democrática" en las elecciones

Vista del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Paz, en una imagen de archivo. EFE/Martin Alipaz

La Paz, 8 nov (EFE).- El Gobierno de Bolivia saludó este lunes la alta participación y la "vocación democrática" en las elecciones en Nicaragua en las que este domingo el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, fue reelegido para un quinto mandato.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda al hermano pueblo nicaragüense por la participación y vocación democrática en el proceso electoral", señala la Cancillería en un escueto comunicado.

Daniel Ortega fue reelegido con el 74,99 % de los votos en los comicios generales de este domingo, marcados por la ausencia de candidatos de la oposición, la mayoría de ellos encarcelados.

"Estamos seguros que con la participación mayoritaria y el respeto del voto popular se fortalece la democracia, como ejercicio pleno de la soberanía del pueblo", añade la nota.

Bolivia y Nicaragua han sido aliados políticos desde el Gobierno de Evo Morales, quien dijo que "el triunfo de Ortega es la derrota del intervencionismo yanqui".

"Saludamos al digno pueblo de Nicaragua que en una demostración de coraje y madurez democrática eligió al hermano Daniel Ortega como presidente constitucional pese a la campaña de mentiras, chantaje y amenazas de EE.UU.", escribió el expresidente de Bolivia Evo Morales en su cuenta de Twitter.

Durante la campaña de las elecciones en Nicaragua varios opositores fueron detenidos y otros se exiliaron por motivos de seguridad, situación que fue cuestionada por algunos países latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos, que, incluso, ya han dicho que no reconocerán el resultado de los comicios.

Este lunes la Unión Europea (UE) señaló que la reelección de Ortega carece de "legitimidad", lo instaron a que "devuelva la soberanía al pueblo nicaragüense" y advirtió que no descarta adoptar restricciones que "puedan ir más allá" de las individuales.

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que lo de este domingo en Nicaragua "no se puede llamar elecciones, han sido una burla” al pueblo, a la Unión Europea (UE), la comunidad internacional y la democracia.

Con el resultado de este domingo Daniel Ortega permanecerá en el cargo hasta enero de 2027 y completará 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y Centroamérica.