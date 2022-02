Bielorrusia.- Von der Leyen insta a imponer "sanciones ampliadas" a Bielorrusia por el "ataque híbrido" con migrantes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha emplazado este lunes a los Estados miembro a imponer "sanciones ampliadas" a Bielorrusia en respuesta al "ataque híbrido" con inmigrantes en la frontera entre Bielorrusia y Lituania, Letonia y Polonia.



"Pido a los Estados miembro que aprueben finalmente el régimen de sanciones ampliadas contra las autoridades bielorrusas por este ataque híbrido", ha afirmado Von der Leyen en un comunicado. "En particular, la UE explorará cómo sancionar con medidas como la inclusión en listas negras a las aerolíneas de terceros países implicadas en el tráfico de seres humanos", ha explicado.



Von der Leyen ha indicado que "las autoridades bielorrusas deben comprender que presionar a la Unión Europea con la instrumentalización cínica de migrantes no les ayudará en sus fines".



"La instrumentalización de migrantes con fines políticos por parte de Bielorrusia es inaceptable (...). Bielorrusia debe dejar de poner vidas en peligro", ha remachado la jefa del ejecutivo comunitario.



Von der Leyen ha explicado que ha conversado con el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, con la primera ministra lituana, Ingrida Simonyte, y con el primer ministro letón, Arturs Krisjanis Karins, sobre las "medidas que puede adoptar la UE para apoyarles en esta crisis".



Además, en los próximos días viajará a la zona el vicepresidente de la Comisión, Margaritis Schinas, en coordinación con el Alto Representante de Política Exterior, Josep Borrell, para "garantizar que actúan para evitar que se caiga en la trampa tendida por las autoridades bielorrusas".



La Comisión estudiará también junto con la ONU y sus agencias especializadas cómo evitar las crisis humanitarias y garantizar que los migrantes puedan regresar de forma segura a sus países de origen.



El Gobierno de Polonia ha denunciado el avance de cientos de migrantes en territorio de Bielorrusia y ha acusado al Gobierno del presidente Alexander Lukashenko de orquestar este movimiento masivo, que no tendría precedentes desde que se inició la crisis migratoria en la región. Los migrantes estarían desplazándose escoltados por las fuerzas de seguridad bielorrusas.