Artistas cubanos harán una versión acústica de "Patria y vida" en los Latin Grammy

El cantante cubano Yotuel Romero, uno de los interpretes de la canción "Patria y vida", en una fotografía de archivo. EFE/Giorgio Viera

Miami, 8 nov (EFE).- Varios de los artistas de "Patria y vida", la canción de las protestas populares en Cuba, que está nominada en dos categorías de los Latin Grammy, interpretarán una versión acústica inédita durante la gala de los premios el 18 de noviembre.

De los intérpretes de la candidata a mejor canción y a mejor canción urbana, que tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube desde febrero pasado, solo el rapero Maykel Osorbo, que está preso en una cárcel cubana desde mayo pasado, no podrá asistir a la gala que tendrá lugar en Las Vegas.

Según un comunicado publicado este lunes por la Academia Latina de la Grabación, que tiene sede en Miami y concede anualmente estos premios a la música latina, Descemer Bueno, el dúo Gente de Zona, compuesto por Alexander Degado y Randy Malcom, y Yotuel Romero subirán al escenario para hacer una versión "acústica, llena de sentimiento y nunca antes vista" de la famosa canción.

La Academia no menciona en el comunicado al rapero cubano Eliécer Márquez Duany, "El Funky", otro de los artistas de "Patria y vida", quien llegó a Miami el 30 de octubre con el fin de asistir a la gala y estuvo con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, la semana pasada en Washington.

Almagro fue fotografiado sosteniendo con las manos una bandera cubana con la leyenda "Patria y vida" junto a El Funky en la inauguración de una exposición artística en la sede de la OEA.

Yotuel Romero, autor de la canción, lanzó una campaña hace unos meses para lograr que "el Osorbo" y "el Funky" estuvieran también presentes en la gala en lo que la canción competirá por dos premios.

Los artistas y el exilio cubano consideran que el verdadero nominado es el pueblo cubano, no la canción, que pide cambios en Cuba y fue el "himno" de las protestas que estallaron en Cuba el 11 de julio.

Con su estribillo "se acabó", dirigido al régimen cubano, "Patria y vida" puede resonar antes que en Las Vegas en la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre en Cuba y prohibida por el Gobierno.