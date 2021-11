Argelia dice que la crisis es multidimensional y advierte a la UE

El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. EFE/EPA/MOHAMED MESSARA/Archivo

Argel, 8 nov (EFE).- El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, advirtió hoy a sus socios europeos de que Argelia no tolerará injerencia alguna en sus asuntos internos y subrayó que el norte de África hace frente a una crisis multidimensional que no se limita únicamente a los conflictos de Libia y el Sahara Occidental.

En un discurso ante el plenario de los embajadores argelinos en el mundo, reunidos hoy en el Palacio de las Naciones en Argel, el mandatario les indicó que su trabajo debe centrarse en reforzar los lazos con la Unión Africana, China, EEUU y Rusia y ampliarlos con América Latina, así como en defender los intereses supremos del estado argelino, protegiendo su seguridad y soberanía frente a un clima de tensión regional.

"En el marco de relaciones bilaterales con sus socios europeos, Argelia no tolerará ninguna injerencia en sus asuntos internos y siempre permanecerá abierto a establecer vínculos basados en el respeto mutuo y el compromiso de respeto total por la principio de igualdad soberana de los Estados", afirmó.

La declaración sigue la tónica estrenada la semana pasada cuando advirtió que Argelia revisará "cláusula por cláusula", de las disposiciones del acuerdo de asociación firmado hace casi dos décadas con la Unión Europea (UE) en base a una visión soberana y un enfoque de "ganar-ganar" haciendo prevalecer el producto nacional para crear así tejido industrial y puestos de trabajo".

Rubricado en 2002 y en vigor en 2005, el acuerdo de asociación con la UE -que preveía abrir sus respectivos mercados dentro de una zona de libre comercio- ha sido criticado de forma regular por expertos y economistas locales, que lo consideran "muy desventajoso" para Argelia.

CRISIS MULTIDIMENSIONAL EN LA REGIÓN

Tebboune subayó, asimismo, a los representantes de las misiones diplomáticas y consulares argelinas que "los desafíos que afrontamos son los más graves ya que (lo haceos) en un contexto de una crisis multidimensional y tensión con varios estados vecinos, especialmente en el Sahara Occidental con la reanudación de las hostilidades militares armadas entre el Frente Polisario y fuerzas de ocupación marroquíes".

"En el actual contexto internacional la diplomacia no puede ser efectiva si no se mencionan las amenazas directas que buscan debilitar Argelia a través de una guerra de la cuarta generación y en el marco de amplio plan que va más allá de Argelia, África y Medio Oriente", subrayó.

A este respecto, el dignatario insistió en que la crisis de Libia "sigue siendo objeto de tensión debido a las intervención de países extranjeras, igual que en el Sahel "como resultado de múltiples factores relacionados con conflictos multifacéticos y la proliferación de la amenaza terrorista y el crimen organizado en todos sus formas", agregó.

Es el momento de "fortaler los lazos con la Unión Africana para protegerla de intentos maliciosos que tienen como objetivo (quebrar) su unidad y su papel central. Seguirá siendo una de las prioridades de nuestra labor diplomática", dijo en referencia al pulso que mantiene con Marruecos en el seno de esta organización.

REFORZAR LAZOS CON RUSIA, EEUU, CHINA Y AMÉRICA LATINA

Tebboune instó, igualmente, a la diplomacia argelina a trabajar para fortalecer "aún más" las relaciones con Rusia, China, y Estados Unidos "especialmente a nivel económico".

Y a reforzarla los lazos con países de América Latina, el Caribe y las Islas del Pacífico "restaurando la comunicación a todos los niveles y ampliando los acuerdos de cooperación".

A la reunión asistieron también el primer ministro y ministro de Finanzas, Aimene Benabderrahmane; el ministro de Exteriores, Ramtane Lamamra, y jefe del Ejército, Said Chanegriha.