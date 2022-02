Ana María Aldón carga contra Michu por su exclusiva anunciando su boda con José Fernando

31-10-2021 Ana María Aldón en una imagen de archivo de Europa Press. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA RAÚL TERREL / EUROPA PRESS



Después de una temporada alejada del foco mediático, Michu reaparecía este miércoles anunciando su boda con José Fernando Ortega Mohedano a golpe de exclusiva en la portada de una conocida revista. "Nos casaremos el verano que viene en Chipiona por una tradición familiar", desvelaba la gaditana, posando con su hija Rocío, de cinco años, frente al mausoleo de Rocío Jurado en su localidad natal.



Además, la 'nuera' de Ortega Cano asegura que ya tienen casa en Madrid para vivir juntos cuando José Fernando salga del centro psiquiátrico en el que lleva ingresado varios años y que el diestro, que ya la ha visto, está muy ilusionado con su enlace. Un día muy especial para toda la familia, como confiesa Michu, en el que ya ha expresado que le encantaría llevar un vestido de novia diseñado por Ana María Aldón.



Unas declaraciones que han vuelto a poner a la familia en el punto de mira y que, como ha contado la mujer de Ortega Cano en 'Viva la vida', no le han hecho ni pizca de gracia ni al torero ni a Gloria Camila, que ha sido la única que se ha puesto en contacto con Michu para pedirle explicaciones por una exclusiva que, no pueden ocultarlo, les ha parecido innecesaria y fuera de lugar.



"¡Qué boda! Si la otra persona no sabe ni cuando saldrá, no hay fecha ni previsión ni nada" estallaba Ana María - ya que José Fernando todavía desconoce cuando recibirá el alta y además tiene que tratar "una dolencia que es de por vida" - sin dar crédito en su programa a las declaraciones de la joven, dejando claro que "la familia no está de acuerdo para nada ni con la exclusiva ni con los titulares", que ha tachado de "oportunistas". Además, ha revelado que están dolidos por las imágenes, ya que hay una foto de la niña en el mausoleo de Rocío y "eso ha molestado muchísimo".



La mujer de Ortega Cano ha desvelado que su marido no quiso ni leer la entrevista y ha confesado que no entienden por qué Michu dice que se casan en Chipiona por tradición ya que en la localidad gaditana solo se ha casado "Rocío Jurado con Pedro Carrasco, ya no se ha casado nadie más allí".



"Ella es libre de hacer lo que quiera, pero otra cosa es que parezca bien o no. Hay cosas que debe de hacerlas siendo consecuente, con la niña en este caso, cómo la muestras... Hay cosas que no son necesarias", ha comentado, confirmando que la familia no tenía ni idea de que la novia de José Fernando iba a dar esta exclusiva y admitiendo que, de haberlo sabido, no se lo hubieran permitido.



Además, Ana María ha asegurado que la casa en la que supuestamente se instalará la pareja en Madrid cuando el colombiano salga del centro "no existe" y es incierto que la hayan visto ya Ortega Cano y el resto de la familia, como Michu cuenta en su exclusiva. "La habrá visto ella, pero no la hemos visto. Nosotros no sabemos nada absolutamente de esa casa", mantiene.



Unas declaraciones que han sentado como un jarro de agua fría a Ortega Cano, que no quiso ni ver la revista, y sobre las que Gloria Camila ya habría pedido explicaciones a la novia de su hermano en nombre de toda la familia, concluía Aldón.



Sin embargo, tras estas declaraciones, Ana María ha confesado ante nuestros micrófonos que sí le diseñaría el vestido de novia a Michu, tal y como la pareja de José Fer ha revelado que sería su deseo. "Claro que sí", ha afirmado. Sus declaraciones, en el siguiente vídeo.