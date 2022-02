AMP.- Francia.- Un policía sale ileso de un intento de apuñalamiento en la ciudad francesa de Cannes

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)



Un policía francés ha sufrido este lunes un intento de apuñalamiento en la localidad de Cannes, a manos de un hombre de origen argelino y que, según el ministro del Interior, Gérald Darmanin, no estaba fichado por los servicios de seguridad galos ni tenía antecedentes penales.



Darmanin, que se ha desplazado a Cannes, informó inicialmente de que el agente había resultado herido, si bien posteriormente ha aclarado que ha salido ileso gracias al chaleco antibalas, que le ha protegido del arma blanca. Sí está "extremadamente conmocionado" por lo ocurrido.



El asaltante atacó a primera hora a cuatro policías que iban en el interior de un vehículo antes de quedar "neutralizado", según el ministro. Fuentes policiales citadas por Franceinfo han asegurado que el sospechoso se encuentra herido de gravedad después de que uno de los agentes utilizase su arma reglamentaria.



"Uno de los agentes respondió con su arma de fuego", ha asegurado el alcalde de Cannes, David Lisnard, que han confirmado que no hay víctimas mortales y "las circunstancias del ataque están siendo esclarecidas". "Mi total apoyo a las fuerzas del orden", ha enfatizado en Twitter.



El presunto agresor, cuya identidad no ha trascendido, tiene unos 30 años y permiso de residencia en Italia. También había solicitado un permiso para vivir en Francia, aunque no se le había concedido todavía, ha explicado el ministro del Interior, que ha descartado sin embargo que la Fiscalía antiterrorista se haya hecho cargo de las pesquisas.