Alphabet alcanza valoración de US$2 billones tras repunte de 70%

(Bloomberg) -- Alphabet Inc., la matriz de Google avanzó este lunes hasta superar por primera vez los US$2 billones en valor de mercado, impulsada por un repunte en el gasto en anuncios digitales y el crecimiento de su negocio en la nube.

Sus acciones Clase A subieron hasta un 1,2% y tocaron un máximo histórico. Actualmente, Alphabet tiene el mejor desempeño entre las cinco principales acciones tecnológicas de Estados Unidos por ventas, con un avance de 70% impulsado en gran parte por el crecimiento en el negocio de publicidad de Google.

La ganancia en el precio de las acciones coloca a la compañía en un club exclusivo junto a Apple Inc. y Microsoft Corp., el último de los cuales también alcanzó el hito de los US$2 billones este año. La matriz de Google alcanzó por primera vez el valor de US$1 billón en enero de 2020.

“Es solo un número, pero creo que demuestra que estas son empresas líderes”, dijo Kim Forrest, fundador y director de inversiones de Bokeh Capital Partners, en una entrevista. “Realmente es así de simple, el mercado recompensa su crecimiento y sus perspectivas de crecimiento con grandes valoraciones”.

Los alcistas prevén que la acción aumente aún más debido a su valoración más barata y una tasa de crecimiento más alta que la mayoría de sus pares de megacapitalización.

Las acciones de Alphabet cotizan alrededor de 24 veces las ganancias futuras, lo que las hace más baratas que Amazon.com Inc. y Microsoft, pero más caras que la matriz de Facebook, Meta Platforms Inc.

Alphabet es favorita casi de forma unánime en Wall Street. De los 49 analistas que cubren acciones rastreados por Bloomberg, todos menos uno recomiendan comprar acciones de Alphabet. El precio objetivo promedio de 12 meses para la acción es de US$3,321 lo que sugiere un retorno del 11% de su precio actual de la acción.

El 26 de octubre, Alphabet informó las ventas del tercer trimestre, superando estimaciones de los analistas, que reflejan un gasto sólido de los anunciantes. Los resultados de Alphabet fueron “algunos de los más impresionantes” vistos en los últimos años frente a importantes vientos en contra, escribió el analista de Evercore ISI Mark Mahaney, en una nota

