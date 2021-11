Alianza Lima vuelve a entrenarse con 12 jugadores aislados por covid-19

Oslimg Roberto Mora de Alianza Lima, en una fotografía de archivo. EFE/Paolo Aguilar/Pool

Lima, 8 nov (EFE).- Alianza Lima reanudó sus entrenamientos tras casi una semana suspendidos por el brote de covid-19 que afectó a trece miembros del primer equipo, entre ellos a una docena de futbolistas.

El conjunto blanquiazul que dirige el técnico argentino Carlos Bustos se ejercitó con los jugadores que quedan sanos después de que las pruebas practicadas el sábado dieran negativo.

De esa forma, Alianza Lima recibió el permiso de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para retomar sus sesiones de entrenamiento con miras a la final de la liga peruana frente al Sporting Cristal, cuyo partido de ida está programado para el domingo 21 de noviembre.

Los trece casos de covid-19 permanecen aislados a la espera de que superen la enfermedad y puedan incorporarse al trabajo del equipo cuando ya no sean contagiosos.

Entre los contagiados está el delantero colombiano Arley Rodríguez, así como los peruanos Ricardo Lagos, Miguel Cornejo, Javier Navea, Axel Moyano, Carlos Montoya, José Gallardo, Sebastián Gonzáles Zela, Eric Canales, Óscar Pintos, Edhu Oliva y Dylan Caro.

Mientras tanto, el Sporting Cristal no está dispuesto a aceptar un eventual aplazamiento de la final, pues según su entrenador, Roberto Mosquera, "no es algo fortuito", ya que consideró que los contagios se deben a una posible vulneración de los protocolos.

La final entre Alianza Lima y Sporting Cristal será una reedición de la protagonizada por ambos equipos en 2018, cuando el Sporting Cristal se impuso por 1-4 en el encuentro de ida y por 3-0 en el partido de vuelta.

Para Alianza Lima será la tercera final nacional que dispute en los últimos cuatro años tras haber perdido ante Sporting Cristal en 2018 y frente a Binacional en 2019.