120-106: Ibaka regresa en la victoria de los Clippers sobre los Hornets

Serge Ibaka, poste español de Los Angeles Clippers, en una fotografía de archivo. EFE/Etienne Laurent

Los Ángeles (EE.UU.), 7 nov (EFE).- Serge Ibaka regresó este domingo tras más de cinco meses sin jugar por lesión y su equipo, Los Angeles Clippers, derrotó a los Charlotte Hornets (120-106) gracias a un gran último cuarto (31-19 incluyendo un impresionante parcial de 22-0).

El pívot hispano-congoleño disputó 8 minutos saliendo del banquillo, tuvo problemas con las faltas (5), falló los 3 tiros que intentó, capturó un rebote, dio una asistencia y puso un monumental tapón sobre Cody Martin.

Más allá de sus números, la vuelta de Ibaka supone una gran noticia para unos Clippers (5-4) que necesitan efectivos urgentemente y cuya temporada 2021-2022 está marcada por la lesión de larga duración de Kawhi Leonard.

Ibaka, de 32 años, solo pudo jugar 43 partidos en la pasada temporada por unos problemas en la espalda que, finalmente, le llevaron a operarse en junio.

El pívot promedió 11,1 puntos, 6,7 rebotes y 1,1 tapones en los 41 partidos de temporada regular que disputó con los Clippers, mientras que en los playoff solo participó de forma testimonial en 2 encuentros a finales de mayo.

Su contrato incluía una opción de rescisión que el jugador podía haber ejercido este verano, pero Ibaka decidió continuar.

En cuanto al partido de hoy, los Clippers presumieron de colectivo con seis jugadores por encima de los 14 puntos y con Paul George (20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias), Reggie Jackson (19 puntos y 6 asistencias) y Luke Kennard (18 puntos) como sus máximos anotadores.

Los de Tyronn Lue encestaron un 48 % de sus tiros pero perdieron 20 balones.

Por parte de los Hornets (5-6), que se disolvieron como un azucarillo en la recta final, LaMelo Ball y Miles Bridges, con 21 puntos por cabeza, fueron los más destacados.

LLUVIA DE TRIPLES

Sin ganas defender, los dos equipos se entregaron en el inicio a una lluvia de triples (7 de 11 entre los dos) que acabó beneficiando a los Hornets gracias a los 8 puntos sin fallo de Miles Bridges (15-20 a falta de 7.03).

LaMelo Ball, originario del sur de California (EE.UU.), contaba con muchos fans en las gradas del Staples Center y cumplió con creces: fue el máximo anotador del primer parcial con 13 puntos.

Los Hornets superaron los diez puntos de ventaja con cierta comodidad ante una defensa local demasiado endeble.

Serge Ibaka pisó la cancha a falta de 3.52 y se llevó una gran ovación del público, pero tampoco pudo mejorar la protección del aro de los Clippers (31-39).

Los angelinos comenzaron el segundo cuarto mucho más concentrados en defensa.

Ibaka dejó su puesto a Isaiah Hartenstein y el joven pívot se lució con 6 puntos en minuto y medio para acercar a los suyos (41-43 con 9.13 por disputarse).

Los Clippers condujeron el encuentro a su terreno, con un ritmo más bajo y una defensa más sólida sobre los Hornets, y Paul George culminó la remontada con una elegante canasta de media distancia (45-44 a falta de 6.52).

El partido se dirigía en absoluta igualdad al descanso, pero Terance Mann, sobre la bocina y desde la mitad de la cancha, conectó un espectacular y afortunado triple para que los Clippers se fueran con una sonrisa al vestuario (61-58).

EQUILIBRIO HASTA LA TRACA FINAL

Nico Batum había sido el mejor de los Clippers en la primera mitad (13 puntos, 5 de 7 en tiros) y no frenó en la reanudación: metió un triple para descorchar el tercer cuarto y puso un gran tapón a Terry Rozier.

A diferencia de Batum, Reggie Jackson no había tenido suerte (0 de 5 en triples antes del descanso) pero en el tercer parcial se animó para mantener a los locales por delante (71-65 a falta de 7.19).

Los Hornets no encontraban el rumbo entre balones perdidos y fallos desde el perímetro, mientras un inspirado Mann canalizaba la agresividad de los Clippers (80-74 con 3.12 en el reloj).

Ibaka jugó los dos últimos minutos y vio de cerca cómo Gordon Hayward se echaba a los de Charlotte a la espalda con 10 puntos en el tercer parcial para dejar todo en el aire antes del último cuarto (89-87).

Ibaka no tuvo puntería en el tiro, pero antes de irse al banquillo en el último cuarto (con 10.08 para el final) regaló un descomunal tapón sobre Cody Martin cuando este se disponía a machacar el aro de los Clippers.

Entonces dio un paso al frente Rozier, que impulsó con firmeza un rotundo parcial de 4-15 para los visitantes (93-102 a falta de 7.09).

Pero cuando lo tenían todo a favor, los visitantes se desinflaron de manera asombrosa.

Un descomunal parcial de 22-0 fulminó a los Hornets con Jackson, George y Kennard liderando una ofensiva afiladísima de unos Clippers que también mordieron en defensa para amarrar el triunfo.

David Villafranca