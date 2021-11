109-126.Rubio conquista el Madison Square Garden con 37 puntos, su mejor marca

Ricky Rubio de los Cleveland Cavaliers, en una fotografía de archivo. EFE/Javier Rojas

Nueva York, 7 nov (EFE).- El base español Ricky Rubio vivió su gran noche desde que llegó a la NBA este domingo cuando sobre la legendaria pista del Madison Square Garden exhibió las mejores cualidades de su juego "showtime" que le permitieron anotar 37 puntos y liderar a su nuevo equipo de los Cleveland Cavaliers al triunfo arrollador de 109-126 frente al local de los Knicks.

Rubio, que siguió como sexto hombre de los Cavaliers, logró su mejor anotación como profesional al anotar 13 de 19 tiros de campo, incluidos 8 de 9 triples, y 3 de 3 desde la línea de personal.

El jugador de El Masnou salió encendido a la pista y durante los 31 minutos que disputó estuvo imparable para la defensa de los Knicks que vieron como Rubio anotaba los cuatro primeros tiros que hizo desde fuera del perímetro.

Pero si su inspiración encestadora fue la mejor desde que llegó a la NBA, su presencia bajo los aros estuvo con tres rebotes defensivos, y nada que decir de su aportación en la dirección del juego al repartir otras 10 asistencias que le dieron el doble-doble al concluir el partido.

El récord encestador anterior de Rubio fue de 34 puntos cuando jugaba con los Utah Jazz y se enfrentaron a los San Antonio Spurs en 2018.

"Cuando la pelota entra, parece que estás ejecutando las jugadas correctas", destacó Rubio al concluir el partido. "Pero no se trata de anotar. Se trata de (tomar) el camino correcto, (ir) por el (camino) correcto cada vez".

Rubio dijo sentirse contento con la marca individual, pero sobre todo porque el equipo marcha por el buen camino ganador, madura y cada vez es más competitivo.

"De eso se trata, de mejorar cada día un poco más y buscar el máximo de rendimiento que todos los jugadores podamos aportar al equipo", subrayó Rubio.

La brillante actuación de Rubio permitió a los Cavaliers tener marca ganadora de 7-4 después de haber conseguido el cuarto triunfo consecutivo.

El pívot novato Evan Mobley, tercera selección en el pasado sorteo universitario, también brilló con 26 puntos, nueve rebotes, cinco asistencias, una recuperación de balón y un tapón.

Otro hombre alto, el pívot Jarrett Allen se encargó de imponer su dominio bajo los aros al conseguir un doble-doble de 18 puntos, 17 rebotes, repartió cuatro asistencias y recuperó dos balones.

El rendimiento de Mobley y Allen juntos cada día va a más y se han convertido en una de las parejas de hombres altos más importantes que hay en la NBA.

Los Cavaliers acabaron el partido con 48 rebotes por apenas 32 de los Knicks.

El escolta Darius Garland llegó a los 16 puntos y completó la lista de los cuatro jugadores de los Cavaliers que tuvieron números de dos dígitos.

Mientras que el equipo acabó con un 55 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 54% de triples, sin que nunca tuviesen respuesta por parte de los Knicks (6-4), que perdieron el tercer partido en los últimos cuatro disputados.

"En los partidos que hemos ganado, lo hemos hecho al imponernos en la lucha del cuerpo a cuerpo", destacó el entrenador de los Cavaliers, JB Bickerstaff. "Ganamos la competencia. El trabajo sucio. La parte valiente. No siempre tenemos que ser espectaculares y lo hemos demostrado".

Bickerstaff también dijo sentirse muy satisfecho por la manera como el equipo poco a poco va adquiriendo una identidad de juego, que era lo importante.

"Esa identificación, saber lo que queremos hacer y podemos realizar en el campo ha sido lo que nos ha permitido tener el comienzo positivo de temporada que hemos logrado", expresó Bickerstaff.

El ala-pívot Julius Randle lideró a los Knicks con 19, pero nada pudo hacer en la lucha del juego interior frente a Mobley y Allen al capturar apenas siete rebotes defensivos.

"Siento que hay momentos en los que no podemos detenernos", dijo Randle sobre la reciente racha de derrotas. "Tiene que ser mejor nuestro rendimiento".

Mientras que el veterano base y Derek Rose, quien comenzó como titular, perdió por completo el duelo individual frente a Rubio al quedarse con 15 puntos y cinco asistencias. El alero francés Evan Fournier también tuvo la misma anotación que Rose.

Abajo con 57-56 en el medio tiempo, Cleveland superó a los Knicks 18-33 en el tercer cuarto para ingresar al último periodo con una ventaja parcial de 75-89 y Rubio encendido.

Nueva York solo acertó 9 de 31 con los tiros desde fuera del perímetro, mientras que Cleveland acertó 19 de 35.

Cleveland anunció al final del tercer cuarto que el base Collin Sexton se perdería el resto del partido debido a una lesión en la rodilla izquierda.

Antes de abandonar el campo aportó ocho puntos y cuatro asistencias en 12 minutos y medio. Bickerstaff no tuvo una actualización sobre la condición de Sexton cuando habló con los periodistas después del partido.

Los Cavaliers tienen a Sexton y Garland como la pareja titular del futuro, mientras que Rubio les aporta experiencia, clase, liderazgo desde el banquillo y frente a los Knicks una noche inolvidable de gran baloncesto.

Ángel López