Yoss Hoffman arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

Yoss Hoffman (@justyoss) realizó en las últimas horas varias publicaciones en las redesque demuestran una vez más su popularidad en internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 912.176 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares:





Yoss escribió un par de “calaveritas” para conmemorar la fecha: “Para mi papá: Ahí viene Raúl, sólo se alcanza a ver una luz, de repente aparece su sonrisa que va dirigida a su hija, le dice: “¡Ay mi Güera!, yo sé que estás en una cueva, pero aquí estoy yo contigo, escucha bien, nada te ha vencido. Yo te protejo desde el cielo, así que nunca olvides que te quiero, porque el amor va más allá de la muerte y tú eres mi legado más fuerte” Yoseline: Estaba en su celda Yoseline y mientras limpiaba le cayó cloro al calcetín. Distraída, de pronto algo entró entre las rejas, ¡no lo podía creer, era una ultra abeja! Intentó correr y esconderse pero no pudo, la ultra abeja zumbaba como terror puro. Ella rogó que no le hiciera daño pero esta no le hizo caso, el daño ya estaba hecho pues verán, la ultra abeja nunca la picaría, sólo llegó a quedarse zumbando por el resto de sus días. Porque en ese infierno habría que esperar hasta que alguien se apiadara de su mente o la liberara la propia muerte. Los quiero Yoss”. Publicado por G.G.





Hoy que visité a Yoss me compartió un pequeño texto que escribió: “En mi paseo de todos los días cuando salgo al aire libre, observo unos nidos de palomitas que casi siempre están acurrucados, a veces los veo haciéndose piojito y me salen las lágrimas pensando en que me hace falta mi “palomito”… lo que daría por hacerle piojito y estar en nuestro “nido”. Hoy me encontré al palomito bebé en el piso. Sentí tan bonito, me daban ganas de acariciarlo, estaba aprendiendo a volar. Fui testigo de meses del amor de sus papás cuidándolo y ahora sí, ¡A VOLAR!. No les puedo explicar la satisfacción de solamente observarlo, observar la belleza de la naturaleza, la belleza del amor de la familia. Extraño mi nido y a mi familia. Me alegro por los palomitos y deseo que nunca sean separados o que alguno fuera privado de volar por la mano del hombre. El humano inconsciente que al destruir la naturaleza se destruye a sí mismo. Los quiero Yoss.” Publicado G.G.





Yoss escribió: “Un bote hecho en el bote para Rayito que no había venido a verme al bote. Muchos cuestionan el por qué no había venido a verme, pero la realidad es que todo es que todo era más complicado de lo que se imaginan. Pudo haber venido en un inicio, pero lo seguían y acosaban mucho, después llegó de nuevo el semáforo rojo y sólo permitían una sola visita y luego pues él necesitaba continuar con lo que tenía programado en su vida. Y la realidad es que yo NO soy su responsabilidad. Yo he venido a sanar muchas cosas y entre ellas mi relación con él. Hoy les puedo decir que nadie nos enseñó a ser hermanos y seguimos aprendiendo a serlo. Los 2 crecimos en las mismas circunstancias, pero nuestras personalidades y creencias nos distanciaban. Quizá no hemos tenido la relación de hermanos que hubiéramos querido, pero hoy reconozco nuestras diferencias y acepto lo que es, lo acepto a él con todas sus virtudes y sus defectos, porque a pesar de tratar de alejarlo de mi vida en repetidas ocasiones, es alguien que me importa, a quien quiero y me duele. Hoy abrazo ese dolor y lo acepto sin expectativas. Ryan: No puedo cambiar el pasado pero sí el presente de nuestra relación, por lo menos de mí hacia ti. GRACIAS por intentarlo a tu manera, prometo abrirme y no cerrarte las puertas y poner todo de mi parte para ser, si no los mejores hermanos, tal vez muy buenos amigos. Perdón y amor es lo único que necesitamos. Te quiero Yoss P.D. Te puse un sol por que me acuerdo de ti con la canción “Rayando el sol”” Publicado por G.G.





Yoss escribió los siguiente: “Stoppers, en la reflexión desde la cárcel de hoy les quiero compartir que tengo un amigo que siempre que me pasa algo feo me manda la misma historia, es la historia del rey y su anillo que dice: “Esto también pasará” y sí, no hay gran revelación en eso; esto que acabas de leer ya pasó, los momentos buenos, malos o grises pasan y pasan constantemente. ¿Cómo vives el “esto también pasará”?, lo vives en el futuro, cuando el objetivo es estar en el presente. TODOS vamos a pasar. Hoy les cambio esa frase por “esto también me pasó” y no, no es una frase para vivir en el pasado, es una frase más fuerte. “Esto también me pasó”, estamos hechos de experiencias, ¿Qué sería del ser humano sin las experiencias? y lo importante de esas experiencias es: ¿Qué vas a hacer con ellas?, ¿Qué aprendiste?, ¿Qué puedes compartirle a los demás que les sea útil? Todo pasa y todo pasa para algo y ese algo es aprender. ¿Qué aprendiste con esa experiencia?. Esto que estoy viviendo actualmente también me pasó y me ha ayudado a aprender y cuestionar absolutamente todo. Así que no es importante recordar que las cosas pasarán ya que es obvio, lo importante es mientras pasa. Y a ti ¿Qué también te pasó?, ¿Qué hiciste con eso?, ¿Qué actitud tomaste? Los quiero Yoss” Publicado por G.G.





La luna siempre me ha generado mucha inspiración y siempre que veo una luna especialmente bonita se la dedico a Yoss sin importar dónde se encuentre y me compartió este texto: “Dicen que las lunas de Octubre son las más bonitas, he estado observando las últimas lunas de este mes y me encanta lo que me transmite la luna. Justo cuando se encontraba a la mitad me llegó un reflejo, así somos como humanos, reflejamos luz, una parte brillante y hermosa y tenemos otra oscura que a veces no queremos ni mostrar o lo mostramos con orgullo. Y así como la luna creo que cada día es distinto, ¿Cuánto de luz y cuánto de oscuridad tienes hoy? Sin duda quisiéramos mantenernos como la luna llena todos los días, esplendorosos, hermosos, brillantes, etc. Pero así no somos y esos días que se muestra nuestra oscuridad o estamos más en contacto con ella es necesario reconocerla primero para poder observarla y nunca permitir que venza a nuestra luz, así me siento, como la luna, hay días que siento más la luz que otros y es parte de nuestra esencia y de encontrar el equilibrio porque por más que siempre queramos brillar por completo hay que aceptar que somos como la luna, cambiantes, hermosos, imperfectos y con una estrella que siempre nos iluminará. Los quiero Yoss”. Publicado por G.G.

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.