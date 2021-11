Venezuela recibe más de un millón de dosis de la vacuna anticovid Abdala

Una enfermera sostiene una dosis de la vacuna cubana en pruebas Abdala, durante una jornada de inmunización en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/Miguel Gutiérrez

Caracas, 7 nov (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este domingo que el país caribeño recibió 1,6 millones de dosis de la vacuna cubana Abdala, contra la covid-19, tras ser aprobada en julio para su uso en emergencias por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos (CECMED) de Cuba.

"Hoy llegaron 1,6 millones de (dosis) de vacunas Abdala de Cuba, que vienen a sumarse", indicó el mandatario en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Maduro aseguró que Venezuela ha llegado al 70 % de la población vacunada, sin especificar si el porcentaje hace referencia a inoculados con las dos inyecciones que se requieren para considerar que una persona está inmunizada, o solo con la primera dosis.

"Para el 30 de noviembre tenemos que llegar a la meta de 80 % de la población vacunada y la meta que hemos estimado para el 31 de diciembre (es) llegar al 90 % de la población vacunada", indicó.

Igualmente, el presidente anunció que a partir de mañana empezará el proceso de inoculación para los niños mayores de 2 años, aunque no ofreció detalles sobre cuál fármaco recibirán los menores.

El pasado 21 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, tras una reunión con el primer viceministro de Cuba, Ricardo Cabrisas y representantes de BioCubaFarma, aseguró que Venezuela producirá la vacuna Abdala, aunque hasta la fecha no se ha informado si ya empezó la fabricación de las dosis en el país.

Asimismo, Rodríguez informó en ese momento que en lo que resta de año la nación caribeña recibirá 12 millones de dosis de los fármacos Abdala y Soberana II.

Sin embargo, la Sociedad Venezolana de Infectología (SVI) rechazó días después el uso de las vacunas cubana Abdala y Soberana II, por carecer todavía del "suficiente respaldo técnico y aval científico", por lo que no recomiendan usarlo en adultos y niños, hasta que exista un "mayor peso científico para su uso fuera del ámbito experimental".

El proceso de vacunación contra la covid-19 en Venezuela se ha acelerado en el último mes con la llegada de varios lotes de Sputnik, Sinovac -a través del mecanismo Covax-, y de la china Sinopharm.