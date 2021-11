VALENTINA LIZCANO arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡Míralas aquí!

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) publicó en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 73.749 de interacciones entre sus seguidores.

Los posts más relevantes fueron:





Desliza … No es jueves, pero como me llena recordar esta pancita llenita de ti mi Alma hermosa y ahora verte aquí conmigo pegadita a mi llenado todo de tu dulce energía … enamorada de lo que soy a tu lado #mamáenamorada #Almaiannelli #4meses #posparto #7meses #embarazo





La vida al lado de mis amigas es sabrosa, fui inmensamente feliz par de Diosas, relajadas, hermosas, hechadas pa’ delante y libres y con un corazón ♥️ mágico, que se repita.. Eso si yo para los va Ines de reels no soy muy buen, me va mejor de freestile 🤪🤣🤣🤣🤌🏼 🤷‍♀️ pero me hice este con ustedes, devuélvanse YAAAA!!! @karencano2 @andreaslmella @lorenzoromerosalamanca_ Hermosa locación @makani.lbc Pd: no necesito que me digan que me tiembla todo, porque lo sé, tengo espejos y la verdad me gusta como estoy, sobre todo como me siento 🤫😘♥️





Hoy es día de #tbt anoche de luna llena de roja, ahora de agradecer no? Yo tengo muchooooo por lo cual agradecer, pero se que por aquí a muches les da miedo los nuevos comienzos el arrancar de cero y si es con hijos más y si es con una nueva pareja peor pues, nos enseñaron que recomenzar es sinónimo de un fracaso anterior, que volver a creer es para bobes y en últimas si no haces las cosas en el tiempo y orden que dictan los demás pues no eres exitos@. Que les digo yo, he comenzado y recomenzado y lo seguiré haciendo, sola, acompañada por los mismo, por gente nueva, como sea, porque yo creo firmemente en que si doy lo mejor de mi todo se acomodará a su tiempo y en la mejor manera para mi más alto bien. Aquí dos fotos, diferentes épocas : 1- en mi Apto de Bogotá, que un año después de esa foto logre comprarlo, jajajaj no tenía donde sentarme, solo la súper cama de Salva que era de @flexacolombia fue uno de mis sueños, darle un espacio lindo a mi hijo para crecer, luego se unió @mueblestugo y haciendo equipo logramos un espacio que ameeee y que nos hizo muy felices 🙏🏻♥️ 2- Con mi amado ya en Cartagena el día que nos entregaron las llaves de nuestro Apto y adivinen que ? No teníamos casi nada, todo lo regalamos para arrancar de cero y hoy junto a grandes y maravillosas marcas hemos arañado un nido espectacular. @onlymuebles @blue_artek @palitodemar.arte @vale_mobiliario y muchosss más … Que si se puede ? Siii claro solo ten paciencia y disciplina se agradecido con todo, TODO lo que llega a tu vida y desea siempre lo mejor a los demás, sirve porque a eso viniste y te prometo que el universo te sostendrá ♥️🙏🏻 la historia no termina, ya estoy creando en mi cabeza (donde todo empieza ) un nuevo comienzo que ya les contaré …hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo 🌍 #sanalocura #tbt #empideramiento #mujer #sanacion #crecimientopersonal #nuevoscomienzos #sinmiedo #sinestereotipos





Sin filtro y con cojín de lactancia al lado jajajaja 🤣 Otra versión de mi maternidad 👩‍🍼👸🏼😘♥️ Ustedes me hicieron sentir muy linda ayer y le dije a Nelsi que tomara una foto, salió esto 😋🤷‍♀️, gracias amores Aqui ustedes motivan y mucho 🙏🏻 Outfit 👗👡 @avrilfh__ #4mesespostparto #mommyoutfit #sanalocura #maternidadlivreyfeliz





No me quiero guardar esta foto para nosotros solitos 🤩😎 Ustedes lo han visto crecer y nosotros hemos crecido con ustedes, así que aquí les dejo esta postal ,ayer fuimos de shoping obligao 🤣🤣😵‍💫 este niños se me está creciendo a toda y cuando salió del vestidor así de papasito le dije:” hijo una foto, posa para mi coquetearme “ Y bue… aquí el resultado 😜🥰🥰♥️♥️ nos enamora con su sana locura. #mamáenamorada #salvadorleyvalizcano #7años @littlebabycol

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.