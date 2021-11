Usuarios de Twitter "deciden" que Musk venda el 10 % de sus acciones de Tesla

El empresario Elon Musk, fundador de Tesla, en una fotografía de archivo. EFE/Britta Pedersen/Pool

Nueva York, 7 nov (EFE).- El polémico empresario Elon Musk, fundador de Tesla, propuso a los usuarios de Twitter decidir su gestión de un 10 % de las acciones de la firma de vehículos eléctricos con un sondeo que se cerró este domingo y en el que el resultado ganador fue que las venda.

Musk abrió la votación con un comentario: "Mucho se comenta últimamente de que las ganancias no realizadas son una manera de evadir impuestos, así que propongo vender el 10 % de mis acciones de Tesla. ¿Apoyas esto?", a lo que se podía responder sí o no.

Más de 3,5 millones de usuarios de la red social tomaron parte, con un 57 % proponiendo que efectivamente venda una décima parte de su accionariado y el resto en contra, después de asegurar que cumpliría con los resultados "sean los que sean".

También explicó que no recibe "un salario en efectivo ni bonus de ninguna parte": "Solo tengo acciones, por lo tanto mi única manera de pagar impuestos personalmente es vender acciones", aseguró.

Musk, clasificado como el hombre más rico del mundo con un patrimonio de unos 338.000 millones de dólares, ha estado en el punto de mira en los últimos meses por el debate en el Congreso de Estados Unidos sobre un posible impuesto a las mayores riquezas del país.

Según CNN, Musk tiene unos 170,5 millones de títulos y vender la décima parte a un precio de 1.222 dólares supondría unas ganancias en torno a 21.000 millones de dólares. Con una tasa fiscal de ganancias de capital de largo plazo del 20 %, pagaría unos 4.200 millones en impuestos.

Unas horas después de cerrarse la votación, el empresario no había hecho ningún comentario al respecto.