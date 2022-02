Tenis.-Tenis/París.- Djokovic tumba a Medvedev en París y conquista su 37º Masters 1.000

El serbio rompe su empate con Nadal en esta categoría



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El tenista serbio Novak Djokovic se impuso con remontada incluida (4-6, 6-3, 6-3) al ruso Daniil Medvedev para levantar por sexta vez el Masters 1.000 de París, el 37º título de esta categoría para desempatar en lo más alto con el español Rafa Nadal.



El duelo entre el número uno y dos del mundo tuvo emoción para repartir. El ruso se puso por delante desde un mal inicio del serbio con su saque. 'Nole' mejoró y el partido alcanzó un intercambio de calidad, con un 'break' en el cuarto juego que le dio el set.



En el tercero y definitivo, la línea ascendente del serbio hizo descarrilar a un Medvedev que se vio superado mientras se enzarzaba con el público por no respetar el silencio. Con todo, los nervios también atenazaron a un Djokovic que perdió su saque cuando servía para cerrar la victoria ante su verdugo en la final del US Open.



La dosis extra de tenis no fue grande, ya que el ruso no aprovechó la oportunidad y entregó la cuchara al resto. Djokovic alzó los brazos como alivio a un tramo final de temporada duro tras quedarse sin el 'Grand Slam' en Nueva York. En París, con su familia de testigo, 'Nole' volvió a rugir, con el récord de su séptimo año con el número uno del mundo a final de temporada.