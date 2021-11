Sainz: "Hemos intentado ir a por Gasly, pero no ha podido ser"

El español Carlos Sainz de Ferrari compite hoy, en el Gran Premio de Fórmula Uno de México que se realiza en el Autódromo Hermanos Rodríguez en Ciudad de México (México). EFE/ Jose Mendez

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El piloto español de Fórmula Uno Carlos Sainz (Ferrari) admitió que intentaron "ir a por (Pierre) Gasly" en las últimas vueltas del Gran Premio de México para arrebatarle el cuarto puesto, pero "no ha podido ser", por lo que tuvo que devolverle el quinto a su compañero Charles Leclerc.

"Iba cómodo, atacando todo el rato, salvando neumático. Hemos intentado ir a por Gasly pero no ha podido ser porque iba muy rápido", explicó Sainz, que acabó sexto, en declaraciones a 'DAZN'.

El madrileño salió quinto , pero tuvo "un poco de mala suerte en la salida" porque se encontró con los golpes entre vehículos en la primera curva, que provocaron la salida del coche de seguridad.

"He tenido que evitarlos yéndome fuera de pista, perdiendo un par de posiciones. Te toca el lado de la mala suerte. Pero lo importante es que hemos pasado a (Antonio) Gionvizazi rápido, un ritmo rápido toda la carrera", añadió el piloto de Ferrari.

El sexto puesto de Sainz y el quinto de su compañero Leclerc permiten a Ferrari adelantar a McLaren para ponerse tercero en el Mundial de Constructores, con 268,5 puntos, 13,5 más que la escudería británica.

"Era la prioridad, acabar con los dos coches por delate de McLaren, sabíamos que (Daniel) Ricciardo se iba a tirar a saco, así ha sido, igual un poco demasiado y le ha pasado factura. Nosotros a lo nuestro, pasito a pasito, y personalmente un fin de semana muy positivo para mí porque he ido muy rápido todo el rato", concluyó Sainz.