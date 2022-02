Sáhara.- El Polisario reprocha a Mohamed VI que "niegue la realidad" y reafirma su intención de seguir la lucha armada

25-02-2016 Banderas de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) POLITICA MAGREB AFRICA INTERNACIONAL SÁHARA OCCIDENTAL CEDIDA POR EL FRENTE POLISARIO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Frente Polisario ha reprochado al rey marroquí, Mohamed VI, que "niegue la realidad" en referencia al discurso pronunciado el sábado en el que el monarca alauí destacaba el reconocimiento internacional de la soberanía marroquí sobre la antigua colonia española del Sáhara.



"El rey del país ocupante ha repetido en el nuevo discurso de anoche por el aniversario de la invasión militar contra el pueblo saharaui la habitual retahíla de falacias, bulos e ilusiones para justificar la intransigencia e insensatez", ha señalado el Gobierno de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) que domina el Frente Polisario en un comunicado publicado este domingo y recogido por la agencia de noticias saharaui SPS.



El rey marroquí destacó en su discurso del sábado que el nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, haya mantenido el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental que decidió su antecesor, Donald Trump. "La legitimidad de nuestra causa está validada por los anales de la historia, porque tal es el deseo profundo y ardiente de la población saharaui y finalmente porque el reconocimiento internacional lo confirma", dijo Mohamed VI.



"De hecho, la comunidad internacional no reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y su intransigencia para seguir con la agresión solo traerá al pueblo marroquí más pobreza, privaciones, dependencia y pérdida de dignidad y soberanía", ha subrayado el Gobierno saharaui.



Para el Polisario "esta negación de la realidad es el motivo de la vuelta a la guerra, cuyas consecuencias pesan solo sobre el régimen alauí marroquí".



El alto el fuego firmado entre las partes en 1991 para facilitar la celebración de un referéndum de independencia en el Sáhara Occidental se rompió en noviembre de 2020 después de que el Polisario denunciara una acción militar marroquí contra activistas saharauis en la zona desmilitarizada. Sin embargo, Rabat considera que el alto el fuego sigue en vigor.



"El pueblo saharaui (...) no cesará en su lucha hasta que Marruecos ponga fin a su agresión y ocupación", ha remachado el gobierno saharaui en su comunicado.



En esa misma línea, el presidente de la RASD y líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ha prometido este sábado infligir "amargas derrotas" al Ejército marroquí y ha condenado el ataque atribuido a Marruecos en el que murieron la semana pasada tres camioneros argelinos en la carretera entre Nuakchott y Uargla, en la parte del Sáhara Occidental bajo control de las milicias polisarias.



Estas muertes "prueban la malicia del régimen marroquí y el alcance de su hostilidad no solo hacia el pueblo saharaui sino también contra los pueblos de la región".



Argelia, aliado del Frente Polisario, ha denunciado la "extrema gravedad" de este ataque, un "acto de terrorismo de Estado" utilizando "armamento sofisticado", según declaraciones de este sábado del ministro de Asuntos Exteriores argelino, Ramtane Lamamra, recogidas por la agencia de noticias argelina, APS.