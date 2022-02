R.Unido/Australia.- Australia y Reino Unido prevén ratificar su acuerdo de libre comercio para final de año

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Australia y de Reino Unido prevén ratificar su acuerdo de libre comercio antes de que termine el año, según ha asegurado el director de la Cámara de Comercio Australiana Británica, David McCredie, en una entrevista con la cadena Sky News Australia.



"Estamos muy cerca, no hemos llegado (a finalizarlo) todavía, pero (..) no creo que se encuentre muy lejos en absoluto", ha asegurado McCredie.



Las autoridades de Reino Unido ya anunciaron un principio de acuerdo en junio, en un intento del primer ministro británico, Boris Johnson, por ahondar en las relaciones económicas del país con terceras naciones tras el Brexit, si bien el texto no ha sido ratificado todavía.



Según los términos del pacto, se eliminarían los aranceles para productos británicos como automóviles, whisky escocés, galletas y cerámicas, que serían más baratos de vender en Australia.



Según ha asegurado McCredie, ambas partes consideran el acuerdo como una oportunidad no solo para estrechar lazos comerciales, sino para "fomentar realmente (...) la inversión y la movilidad entre los dos países".