Real Sociedad y Sevilla sostienen el órdago

Los jugadores de la Real Sociedad celebran su victoria ante Osasuna durante el partido de LaLiga correspondiente a la jornada decimotercera de primera división disputado este domingo en el estadio de El Sadar, en Pamplona. EFE / Jesus Diges.

Madrid, 7 nov (EFE).- La Real Sociedad y el Sevilla sostienen el órdago que han lanzado esta campaña a los grandes aspirantes al título de LaLiga Santander, con triunfos de empaque en los campos de Osasuna (0-2) y Betis (0-2), en tanto que el Atlético de Madrid sufrió un 'cortocircuito' en Mestalla ante el Valencia similar al sufrido por el Barcelona en Balaídos contra el Celta.

La Real Sociedad llega al parón de noviembre de las selecciones como líder sólido con galones. No pierde desde la jornada inaugural y encabeza la tabla con un punto de ventaja sobre Real Madrid y el propio Sevilla, aunque con un partido más disputado. El Atlético acabó empatando 3-3 tras ir ganando por 1-3 a falta de media hora para el final y queda a cinco del equipo vasco. El Barcelona, que este lunes presentará a Xavi Hernández como nuevo entrenador, está ya a once.

Si el sábado el Real Madrid se había deshecho con apuros de una de las revelaciones de la campaña, el Rayo Vallecano (2-1), en la sesión dominical el cuadro de Imanol Alguacil lo hizo con más tranquilidad del otro, Osasuna, que plantó batalla pero acabó cediendo ante el buen juego y la eficacia del líder.

Mikel Merino, con un disparo que rozó en David García (m.72), desequilibró el partido y lo remachó el belga Adnan Januzaj, al transformar un penalti que había cometido sobre él mismo Unai García (m.82). La Real no dio opción al cuadro navarro, que parece comenzar a perder fuelle al encadenar dos empates y dos derrotas.

El Sevilla volvió a salir airoso en el derbi de la capital andaluza ante el Betis en el Benito Villamarín, un duelo de altos vuelos entre el tercero y el quinto de la tabla que se decantó otra vez del lado visitante en una confirmación del ambicioso proyecto hacia cotas importantes.

Olvidadas las dolorosas derrotas europeas en ambos bandos y tras una primera mitad equilibrada, fue decisiva la expulsión del mediocentro argentino Guido Rodríguez justo antes del descanso. Trastocó el dispositivo dispuesto por el chileno Manuel Pellegrini.

No desaprovechó la ventaja el conjunto de Julen Lopetegui, que rápidamente enfocó su victoria con un espectacular zurdazo de otro internacional albiceleste, el lateral zurdo Marcos Acuña (m.55). La puntilla llegó de la forma más cruel cuando el Betis aún creía, con un gol en propia meta de Héctor Bellerín (m.81) al intentar despejar un centro del también argentino Gonzalo Montiel.

Queda ligeramente descolgado respecto al podio el Atlético de Madrid. El Barcelona dejó escapar el sábado un 0-3 ante el Celta. El conjunto de Diego Pablo Simeone desperdició un 1-3 y tres puntos que tenía casi en el bolsillo ante un Valencia que tuvo fe y encontró la recompensa en el doblete victorioso de Hugo Duro, que acababa de saltar al césped de Mestalla.

Nada hacía presagiar la remontada de los hombres de José Bordalás, que pese a equilibrar el tanto en el primer periodo del uruguayo Luis Suárez (m.35) con un autogol del montenegrino Stefan Savic, se encontraron con dos goles en contra casi seguidos tras una espectacular diana del francés Antoine Griezmann (m.58) y un remate del lateral croata Sime Vrsaljko (m.60).

Con todo a favor y el partido sentenciado, el Valencia se la jugó. Los cambios le dieron nuevo aire, al contrario que los del Atlético. Hugo Duro selló un doblete en la prolongación (m.92 y 96) y hasta Simeone admitió que la responsabilidad de perder dos puntos y de sufrir este varapalo había sido suya.

Encontró la luz el Villarreal contra el Getafe después de cuatro jornadas sin vencer. El conjunto de Unai Emery necesitaba los puntos como el comer y se los adjudicó gracias a un tempranero tanto de Manu Trigueros (m.10).

El equipo de Quique Sánchez Flores estuvo bien armado atrás pero con el marcador en contra no tuvo recursos para evitar una nueva derrota, que le deja último, empatado con el Levante y a cinco puntos de la salvación, que marca el Granada, igualado con el Elche.

Al equipo ilicitano se le escapó la victoria en Son Moix ante el Mallorca en el último suspiro. Un cabezazo del lateral Pablo Maffeo (m.95) selló el 2-2 definitivo. Otro gol, ya innumerables en la presente campaña, en el tiempo de prolongación.

El Elche parecía tener asegurada la victoria gracias al doblete del argentino Lucas Boyé (m.68 y 75), pero el Mallorca, que igualó primero con un penalti transformado por el eterno Salva Sevilla (m.72), encontró la recompensa final a su esfuerzo y con su cuarto empate consecutivo tiene los mismos puntos de ventaja respecto a su rival. Ambos conjuntos también acumulan cinco encuentros sin ganar.

José Antonio Pascual