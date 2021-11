Real Sociedad recupera liderato, Sevilla gana el derbi y Atlético pincha

La Real Sociedad no quiere que se le escape LaLiga. El equipo guipuzcoano recuperó el liderato que perdió el sábado ante el Real Madrid, al imponerse este domingo en campo de Osasuna (7º) por 2-0, en la decimotercera jornada, en la que el Atlético Madrid (4º) dejó escapar la victoria (3-3) en su visita a Valencia (10º).

Un tanto de Mikel Merino (72) y otro del belga Adnan Januzaj (82) dieron la victoria a la Real Sociedad en El Sadar, que les permite seguir primeros antes del parón por los encuentros de selecciones, mientras que el Osasuna acumula cuatro partidos sin ganar.

Como el Barcelona, que dejó escapar el sábado la victoria ante el Celta (3-3) en Vigo, el Atlético de Madrid se dejó remontar, con un doblete del delantero Hugo Duro, de 19 años, en el descuento, dos tantos que sirvieron al Valencia para salvar un punto en su campo (3-3).

Con este empate, el Atlético Madrid se queda cuarto a cinco puntos de la Real Sociedad y a cuatro del Real Madrid, que se impuso por 2-1 la víspera al Rayo Vallecano (6º), mientras que el Valencia ocupa la décima posición.

El Atlético abrió el marcador por medio del uruguayo Luis Suárez (35), pero el Valencia empató con un gol en contra del montenegrino Stefan Savic (51).

El francés Antoine Griezmann, con un disparo desde lejos (58), y el croata Sime Vrsaljko (61) acercaron a la victoria a los 'Colchoneros', pero al final del partido, Hugo Duro, que había entrado en el curso del partido, firmó el empate (90+2 y 90+6).

"Después de un partido exigente en Anfield jugaron (los futbolistas) un partido con criterio, con grandes goles. Muchas veces el entrenador suele acertar y a veces falla. Y aquí el entrenador falló en los últimos minutos. Son cosas del fútbol", se justificó el técnico del Atlético, el argentino Diego Simeone, al término del encuentro.

"Es duro los dos puntos que se pierden, pero no me puedo quedar con los 5 minutos finales, me quedo con los grandes esfuerzos que hicieron después de un partido exigente en Inglaterra. Los errores se pagan en el fútbol. Cuando uno no aprende, paga", prosiguió el técnico argentino.

- Griezmann en su mejor versión -

Pese a que el resultado, incomprensible en el Atlético de hace unos años, que sabía cerrar partidos mejor que nadie, enfureciera a Diego Simeone, el técnico argentino puede estar satisfecho de haber encontrado la mejor versión de Antoine Griezmann.

Instantes antes de la hora de juego, "Grizou" robó el balón de los pies de Hugo Guillamón, remontó cincuenta metros en solitario antes de lanzar un disparo desde la parte izquierda fuera del área, que terminó por perforar la portería defendida por el guardameta holandés, Jasper Cillessen.

Este es el quinto gol en los últimos siete partidos disputados por el delantero internacional francés, que ha vuelto a su mejor nivel desde finales de septiembre, poco más de dos meses después de abandonar el Barcelona para volver a su antiguo club.

Por su parte, el Sevilla (3º) venció en campo del Betis (5º) por 2-0, en el derbi de la ciudad andaluza.

El Betis se vio condicionado por la expulsión antes del descanso de su centrocampisra argentino Guido Rodríguez, por doble amarilla.

En superioridad numérica, el Sevilla sacó provecho a la situación con los tantos en el segundo tiempo del argentino Marcos Acuña (55) y de Héctor Bellerín en propia meta (81).

La victoria le permite al Sevilla consolidarse en el podio, como tercer clasificado, empatado a puntos, con el segundo, Real Madrid.

