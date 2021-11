Ranking Spotify en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy domingo, 07 de noviembre

La plataforma de transmisión Spotify nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. One Right Now (with The Weeknd)

Cosechar éxitos es sinónimo de Post Malone. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «One Right Now (with The Weeknd)», debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 1.316.644 reproducciones de primera entrada?

2. ESCAPE PLAN

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Travis Scott. Quizás por esto es que «ESCAPE PLAN» debuta en el ranking directamente en el segundo lugar, pues alcanzó un total de 1.297.752 reproducciones.

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

«INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)» se ubica en la tercera posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 1.229.948, lo que marca un hito en la carrera musical de Lil Nas X.

4. Easy On Me

El sencillo más reciente de Adele ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Easy On Me» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 1.150.885 más de reproducciones.

5. STAY (with Justin Bieber)

«STAY (with Justin Bieber)» de The Kid LAROI sigue abriéndose camino en las listas. Con 1.086.304 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición quinta.

6. MAFIA

«MAFIA» de Travis Scott se ubica en el sexto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 948.946 reproducciones.

7. Heat Waves

Tras haberse reproducido 936.170 veces, «Heat Waves» de Glass Animals se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 7.

8. Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)

«Knife Talk (with 21 Savage ft. Project Pat)» de Drake sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 919.114 reproducciones.

9. Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)

Lo más nuevo de Drake, «Way 2 Sexy (with Future & Young Thug)», entra directamente al noveno lugar de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 826.699 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. Smokin Out The Window

«Smokin Out The Window», interpretado por Bruno Mars, Anderson.Paak y Silk Sonic, ocupa el décimo lugar de la lista, tras lograr 803.663 reproducciones.

La música forma parte fundamental de nuestras vidas desde el inicio de los tiempos. Spotify nos consiente con lo mejor del panorama actual, con una oferta de gran calidad para sus usuarios.

En esta plataforma, encontrarás producciones de todas clases y para todos los gustos, así que aprovecha para renovar algunas de tus canciones favoritas. Ya sabes que las encontrarás siempre en Spotify.

¿Escuchaste alguna que te llamara la atención? Sigue atento, porque 24 horas diarias serán pocas para que conozcan todas las listas musicales.