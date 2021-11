Ranking Apple en Estados Unidos : Top 10 de las canciones más populares de hoy domingo, 07 de noviembre

¿Para qué perder tu tiempo navegando por horas en Apple cuando el servicio de streaming ya ha hecho el trabajo por ti?

Hablamos de su lista con las canciones más escuchadas en Estados Unidos, que las clasifica según su cantidad de oyentes en tiempo real. Sigue desplazándote para saber cuáles son las más populares esta semana.

1. No Love

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Summer Walker y SZA. Quizás por esto es que «No Love» debuta en el ranking directamente en la primera posición.

2. Bitter (Narration By Cardi B)

El que fuera un exitazo de Summer Walker y Cardi B va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en la segunda posición, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 1 .

3. Throw It Away

Cosechar éxitos es sinónimo de Summer Walker. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Throw It Away», debute en el tercer lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

4. Reciprocate

«Reciprocate» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Summer Walker está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

5. Ex For A Reason

En quinto lugar, continúa «Ex For A Reason» de Summer Walker, JT y City Girls.

6. Toxic (feat. Lil Durk)

Lo más nuevo de Summer Walker, «Toxic (feat. Lil Durk)», entra directamente a la sexta posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

7. You Don’t Know Me

El sencillo más reciente de Summer Walker ya se vislumbra como un nuevo clásico. «You Don’t Know Me» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Unloyal

«Unloyal» de Summer Walker y Ari Lennox se mantiene en octavo lugar.

9. Constant B******t

Con una diferencia positiva de 1, «Constant B******t» de Summer Walker sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Insane

Con una diferencia favorable de 1, «Insane» de Summer Walker se sitúa hoy en el puesto 10 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.