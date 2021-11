Pellegrini: "Un primer tiempo parejo; el partido cambia con la expulsión"

El técnico chileno del Betis, Manuel Pellegrini, durante el encuentro correspondiente a la decimotercera jornada de primera división que disputan hoy Domingo frente al Sevilla en el estadio Benito Villamarín de la capital andaluza. EFE/ José Manuel Vidal.

Sevilla, 7 nov (EFE).- El entrenador del Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, aseguró este domingo que, a pesar de la derrota por 0-2 contra el Sevilla, su equipo hizo "un primer tiempo parejo" en el que el rival "no hizo daño", pero "el partido cambia con la expulsión" de Guido Rodríguez al borde del descanso.

Pellegrini afirmó en rueda de prensa en que "la intensidad la marca jugar con uno menos", sobre todo a raíz del primer gol que "complicó" a los verdiblancos, aunque consideró que "hubo partido hasta el segundo" tanto sevillista, puesto que "justo antes hubo una ocasión para empatar de Cristian Tello".

El preparador santiaguino insistió en que el encuentro fue "igualado mientras ambos" contendientes estaban "con once", por lo que "la expulsión ha desequilibrado el partido, lo cambia", y lamentó que "la primera amonestación es por la reiteración de faltas" de Guido, pero la segunda "estaba en el límite, podría haber señalado sólo falta".

Admitió que "la semana ha sido negra" porque el Betis ha enlazado tres derrotas en las que ha "encajado nueve goles sin marcar ninguno" y, aunque reconoció que el Betis no ha "jugado bien", recordó que fueron "ante tres equipos importantes y con mayor presupuesto".

"Hay que resetear y volver a ser el equipo que encajaba pocos goles", recalcó el técnico del conjunto bético.

Manuel Pellegrini dijo que no le "sorprendió que ellos tuvieran más el balón", porque "en la primera parte no estaban haciendo daño", y consideró que "es complicado encontrarle explicación" a la serie de resultados del Sevilla en el Benito Villamarín, donde ha perdido sólo uno de sus últimos dieciséis encuentros.

"El año pasado jugamos los derbis muy bien y en el primero tuvimos un penalti para ganarlo. El de hoy estuvo parejo hasta la expulsión. La diferencia de potencial no nos impide seguir buscando un logro colectivo. Si además le ganamos al Sevilla, fenomenal", concluyó el entrenador verdiblanco.