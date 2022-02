O.Próximo.- El Ejército israelí certifica la designación de seis ONG palestinas como "grupos terroristas"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El Ejército israelí ha certificado este domingo la designación de seis ONG palestinas como "organizaciones no autorizadas", -- la denominación oficial empleada por los militares para describir a grupos terroristas -- lo que ya capacita a sus efectivos para emprender operaciones contra los integrantes de estos grupos dentro de Cisjordania.



La decisión fue adoptada inicialmente por el Ministerio de Defensa israelí el mes pasado, pero no ha sido hasta ahora que el Ejército ha confirmado la aplicación práctica de la designación.



Hay que recordar que, como cartera del Gobierno israelí, el Ministerio de Defensa realmente no tenía competencias reales de actuación contra estas ONG, que operan fundamentalmente en Cisjordania. Todo ello cambia con la designación militar. El Mando Central de las Fuerzas de Defensa Israelíes sí tiene capacidad para decidir operaciones y ahora puede intervenir contra estos grupos.



El Ejército toma esta decisión tras "recibir copiosa, variada y fiables informaciones que indican que estas organizaciones son, en realidad, una facción del Frente Popular para la Liberación de Palestina" (FPLP), de acuerdo con el comunicado recogido por el 'Times of Israel'.



Entre las organizaciones figuran, entre otras, Al Haq y Defence for Children International, un grupo de apoyo a los niños palestinos. Según el Ministerio de Defensa israelí, las seis organizaciones emplean a miembros de alto rango del FPLP, "incluyendo a activistas involucrados en actividades terroristas".