Nicaragüenses en Panamá repudian "farsa" y dicen que Ortega "compite solo"

Decenas de nicaragüenses residentes en la capital protestan este domingo, en la cinta costera en Ciudad de Panamá, por las elecciones presidenciales en Nicaragua. EFE/Bienvenido Velasco

Ciudad de Panamá, 7 nov (EFE).- Al menos un centenar de nicaragüenses se manifestaron pacíficamente este domingo en la Ciudad de Panamá para repudiar la "farsa" electoral en su país, donde el presidente Daniel Ortega "compite solo" por la reelección tras prácticamente anular a la oposición.

"Como nicaragüenses estamos repudiando la farsa electoral, ese circo que están haciendo Ortega y (Rosario) Murillo", la primera dama y vicepresidenta que también busca la reelección en los comicios generales de este domingo, dijo a Efe Loyda Valle.

Esta manifestante, al igual que otras personas que se concentraron en una plaza del paseo marítimo de la capital panameña, recalcaron que "siete precandidatos presidenciales" de la oposición "están presos" desde hace meses, por lo que el oficialismo nicaragüense compite solo en los comicios.

"Ellos están haciendo un circo porque están ellos solos, son los que están en las mesas electorales, los que están llegando a votar. El pueblo dijo hoy que no iban a salir, las calles están vacías y las puertas cerradas", agregó Valle.

En Nicaragua, los opositores están utilizando las etiquetas #YoNoBotoMiVoto, #YoNoVoto o #NicaraguaNoVota, entre otros, con las que instan a los nicaragüenses a no salir de sus casas, mantener las puertas cerradas y las calles vacías, porque consideran que "no hay por quién votar" y que el proceso es una "farsa".

Otra manifestante, que se abstuvo de dar su nombre, dijo a Efe que se vio forzada a salir de Nicaragua en septiembre pasado debido a la "persecución del Gobierno".

En Nicaragua "es un crimen poder salir a las calles y ejercer nuestro derecho a ser escuchados", aseveró.

Más de 4,4 millones de nicaragüenses están llamados a las urnas en Nicaragua para elegir a su presidente y vicepresidente, 90 diputados ante la Asamblea Nacional, y 20 ante el Parlacen, en unos comicios en los que la oposición con posibilidad de competir fue excluida mediante el encarcelamiento de aspirantes a candidatos y la cancelación de partidos.

Al igual que la oposición local, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han expresado sus dudas sobre la legitimidad de las elecciones en Nicaragua, debido a que no encontraron garantías de transparencia.