Nicaragua.- La oposición asegura que la participación está siendo escasa en las elecciones en Nicaragua

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha afirmado en redes sociales que la población está mostrando su rechazo al Gobierno del presidente Daniel Ortega no saliendo a votar en las elecciones generales de este domingo.



"El pueblo manda y hoy tomó su decisión: no legitimar esta comparsa. ¡Porque aquí no se rinde nadie!¡No más dictaduras!", ha publicado la Alianza en Twitter junto a imágenes de calles vacías y centros de votación desiertos.



La organización ha animado a la población a denunciar "incidencias y anomalías" en la votación. "Desde donde estés: barrio, comarca, municipio, departamento o desde cualquier punto de nuestro país", ha emplazado.



Además, la Alianza ha denunciado la detención de varios opositores en la noche del sábado y ha condenado la detención de los periodistas Mileydi Trujillo y Elvin Daniel Martínez, del medio digital Masaya al Día.



Los periodistas fueron detenidos por policías cuando se desplazaban para dar cobertura al proceso electoral y estuvieron tres horas bajo custodia antes de ser puestos en libertad.



"Nuestra solidaridad con los periodistas Mileydi Trujillo y Elvin Martínez fueron detenidos por más de tres horas por la policía del régimen, cuando brindaban cobertura periodística en la ciudad de Masaya este 7 de noviembre. ¡No más represión!", ha publicado la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.